Von Johannes Knuth, Cortina d'Ampezzo

Wie fühlt sich das jetzt eigentlich an? So eine Goldmedaille, mit der man endlich diese verflixte Leerstelle im Lebenslauf gefüllt hat, zumindest wenn es nach der skivernarrten Schweizer Öffentlichkeit geht? Ist der Erfolg jetzt gar keine große Sache mehr, weil Lara Gut-Behrami zuletzt beteuert hatte, dass ihre Laufbahn auch ohne einen Hauptpreis hell erstrahle, nach sechs silber- und bronzefarbenen Plaketten bei Weltmeisterschaften oder Winterspielen? Oder wirft man diese Beteuerungen im Moment des großen Triumphs über die Reling? Was interessiert mich meine psychologische Kriegsführung von gestern?

Die 29-Jährige hat ihre Belohnung für die beste Fahrt im Super-G am Donnerstag bei dieser Ski-WM jedenfalls klaglos entgegengenommen. "Früher wollte ich immer Gold gewinnen, und es hat nie geklappt", sagte sie im Ziel. Jetzt waren die Erwartungen zwar noch immer so hoch wie die Ampezzodolomiten; Gut-Behrami hatte die letzten vier Super-G-Rennen vor der WM ja allesamt gewonnen, keine Disziplin ist ihr so sehr auf den Leib geschneidert. Aber diesmal schaffte sie es, nicht mehr im Winter ihres Unbehagens zu frösteln, wie vor vier Jahren, als bei der Heim-WM in St. Moritz alle den Titel von ihr erwarteten (und sie Dritte wurde): "Heute", sagte Gut-Behrami, "wusste ich zum ersten Mal, dass mein Leben sich nicht ändern würde, wenn ich nicht Gold gewinne." Da war es fast zwingend, dass sie das Rennen auf ihre Seite zog, 0,34 Sekunden vor ihrer Teamkollegen Corinne Suter, 0,47 vor Mikaela Shiffrin.

Eine TV-Kamera fing zuletzt eine unvorteilhafte Aussage der Schweizerin ein

Die erste Entscheidung dieser Titelkämpfe hatte eine bewegte Hinführung erlebt, Schnee, Nebel und Wolken hatten drei Tage lang alle Wettstreite verhindert, am Donnerstag war es dann so weit: Der Wind, der am Abend noch in leichter Küstenstärke vorhergesagt worden war, hielt sich meist zurück, ansonsten: Sonne, Kälte, Dolomitenzacken, als stünde man in einer Postkarte. Die zuletzt so erfolgreichen Gastgeberinnen erwischten trotzdem einen Fehlstart, ohne Sofia Goggia, die sich zuletzt das Bein gebrochen hatte. Federica Brignone steuerte merklich verunsichert durch den kurvigen Mittelteil, sie war als Zehnte noch die Beste ihres Teams.

Mikaela Shiffrin, die Titelverteidigerin, trieb es kurz vor dem Ziel sogar fast aus dem Kurs, aber die Amerikanerin nahm es mit Fassung: "Es ist wirklich großartig, hier mit Bronze rauszugehen", sagte sie. Dann kam Gut-Behrami, und die fuhr, wie man eben fährt, wenn man in Form ist, alles Können einfach auf die Piste fließt, ohne schwere Gedanken. "Sie hat ihre Lockerheit zurückbekommen", sagte Kira Weidle, einzige Deutsche und auf Rang 19 wie erwartet etwas zurück, "sie fährt unglaublich sauber und lässt sich von nichts ablenken."

Detailansicht öffnen Endlich Gold: Ohne den Druck, siegen zu müssen, fährt Lara Gut-Behrami bei der WM in Italien ganz nach vorne. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Das war in der Vergangenheit das große Problem gewesen: Lara, das Riesentalent, Lara, die sagte, was sie dachte, Lara, die sich immer wieder mit Medien und Verband stritt. Vor der Saison hatte sie gesagt, dass ihre Energie in erster Linie ins Skifahren fließen sollte, nicht in Grabenkämpfe. Seitdem läuft es jedenfalls wieder, Gut-Behrami steckte sogar den Hickhack rund um den Weltcup in Crans-Montana weg, wo sie den Pistenzustand zuletzt als "widerlich" klassifiziert hatte. Die örtlichen Ausrichter waren so beleidigt, dass sie das Rennen für einen Moment sogar absagen wollten. Am Dienstag, als der Super-G in Cortina letztlich noch verschoben wurde, fing eine TV-Kamera ein, wie die Schweizerin einer Teamkollegin erzählte: "Dann sollte ich mich noch beim Skiverbands-Präsidenten entschuldigen und ihm sagen, dass die Piste doch gut ist? Leck mich doch am A...!"

Zwei Tage später war sie zum ersten Mal Weltmeisterin.