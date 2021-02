Lara Gut-Behrami gewinnt bei der alpinen Ski-WM nach dem Super-G auch den Riesenslalom - hauchdünn vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Für die Schweizer ist es bereits die neunte Medaille in Cortina d'Ampezzo - dem Verband fällt es leicht, an einem großen Miteinander des Erfolgs zu malen.

Von Johannes Knuth, Cortina d'Ampezzo

Lara Gut-Behrami hockte im Zielraum auf dem Hosenboden, sie hatte die Schnallen ihrer weißen Skistiefel gelöst und blickte jetzt nach oben, auf den sonnendurchfluteten Hang der Tofana-Piste, einsam und gespannt. Die letzten Läuferinnen kamen ins Ziel gerauscht, sie studierten die Ergebnistafel, dann zogen sie alle etwas enttäuscht von dannen, weil sie die Bestzeit der Schweizerin nicht unterboten hatten. Eigentlich verlässt auch die Führende nach ihrem Lauf umgehend den Innenraum und richtet sich auf dem sogenannten "Hot Seat" ein, der tatsächlich beheizt ist. Aber Gut-Behrami blieb bis zum Ende dieses Riesenslaloms im kalten Schnee sitzen. Nur einmal richtete sie sich auf, stützte die Hände auf die Knie - und sackte wieder auf den Boden. Zwei lange Läufe, 2:30,66 Minuten insgesamt, hatten alle Kräfte entweichen lassen. "Ich war noch nie so müde nach einem Rennen wie heute", sagte die 29-Jährige später, "aber habe versucht, es zu genießen."

Der Genuss stellte sich dann schon noch ein. Als Mikaela Shiffrin, die Führende nach dem ersten Lauf und letzte Starterin des zweiten, sich ins Ziel schob, sprang Gut-Behrami plötzlich auf, als werde sie von unsichtbaren Seilen emporgerissen. Zwei Hundertstelsekunden hatte sie sich vor der Amerikanerin behauptet, neun Hundertstel vor der Österreicherin Katharina Liensberger. Es war die dritte Medaille für die Schweizerin bei diesen Weltmeisterschaften, nach Bronze in der Abfahrt und Gold im Super-G. Aber den Triumph im Super-G hatten alle von ihr erwartet, im Riesenslalom waren andere favorisiert gewesen, vor allem Marta Bassino, die große Hoffnung der Gastgeber, die am Ende auf Rang 13 strandete. Gut-Behrami hatte zum erweiterten Favoritenkreis gezählt, aber sie konnte lospreschen wie eine, die nichts zu verlieren hatte, und so fuhr sie dann auch, trotz aller Müdigkeit. "Es ist unglaublich", sagte die neue Weltmeisterin, "hier eine Medaille zu gewinnen."

Es sind gerade schöne Tage für die Skinationen in Cortina d'Ampezzo. Die Österreicher führen dank vier Gold- und einer Bronzemedaille (noch) im Medaillentableau, die Schweizer sind mit drei Gold-, einer Silber- und fünf Bronzeplaketten kaum noch einzuholen, was die Gesamtausbeute betrifft. Gut-Behrami rüttelt derweil an historischen Bestmarken, die in der skivernarrten Schweiz ja auch immer viel zählen: Die letzte Riesenslalom-Weltmeisterin der Eidgenossen war Sonja Nef, vor zwanzig Jahren war das, die letzte Schweizer Doppel-Weltmeisterin Maria Walliser 1987 in Crans-Montana. Es klingt immer selbstverständlich, aber in Wahrheit handelte der neuerliche Jubeltag am Donnerstag auch davon, dass derartige Erfolgsläufe selbst für alpine Großmächte alles andere als gewöhnlich sind.

Die Vorzeigeathletin und ihr Verband waren sich lange fremd

Gut-Behrami bildet gewissermaßen die Klammer dieser Geschichte, bei der WM 2013 hatte sie den Schweizern die einzige Medaille der Titelkämpfe verschafft, Bronze im Super-G, eine Schmach. Der Verband war sich damals selbst mit seiner Vorzeigeathletin fremd, Gut-Behrami hatte seit ihrem Debüt als 16-Jährige im Weltcup immer ihrem Vater vertraut und später einem eigenen Team. Es war der Nährboden vieler Eifersüchteleien und Konfrontationen; als die Athletin einmal nicht im Verbandsdress auftrat, sperrte sie Swiss-Ski für zwei Rennen. Mittlerweile hat man sich zusammengerauft, zumindest öffentlich, sogar als der Verband Gut-Behramis Vater zuletzt einen Honorarposten entzog, hielt die Athletin sich zurück: Sie wolle ihre Kräfte ganz ins Skifahren fließen lassen. So fiel es Urs Lehmann, dem Verbandsboss, nicht schwer, in Cortina wieder am Bild des Miteinanders zu malen.

Lehmann erzählte dem Wiener Standard zuletzt, dass das Verbandsbudget seit seinem Antritt vor 13 Jahren von 26 auf 60 Millionen Franken geklettert sei (knapp 56 Millionen Euro). Fast jeder Athlet werde in Cortina von einer eigenen Servicekraft betreut, die Skikanten, Schuhe, Platte und Bindung auf die wechselnden Bedingungen abstimmt - ein teurer, gewaltiger Vorteil. Man forciere aber keine "Insellösungen", so Lehmann, jeder Athlet stelle seine Begabung auch in den Dienst der Gruppe, quer durch alle Disziplinen und Kader. Dort ziehe man nicht allzu viele Sportler zusammen, aber denjenigen schenke man lieber einmal zu lange das Vertrauen als zu kurz. Der Lohn ist eine gewaltige Tiefe, aus der die Alpinen wieder schöpfen. Im Vorjahr luchsten sie den Österreichern sogar erstmals seit 30 (!) Jahren den Nationencup ab, den Ausweis der größten Breite, weil dort die Leistungen aller Athleten über einen Winter einfließen.

Noch vor vier Jahren hatte Gut-Behrami im SZ-Interview betont: "Oft arbeiten die erfahrensten Trainer in der Weltspitze, dabei sollten die Besten im Nachwuchs arbeiten. Die Athleten sind da noch Kinder, denen man auch helfen muss, erwachsen zu werden. Das vergessen viele Verbände und Betreuer." In Cortina betonte Verbandschef Lehmann, dass man mittlerweile immer wieder Spitzenkräfte an die Basis versetze, zuletzt etwa Werner Zurbuchen, den Trainer von Wendy Holdener. "Wenn nur ein Rädchen sich verklemmt", sagte Lehmann, "kann das gesamte System zum Hängen kommen."

Das gilt auch für Gut-Behrami, bisher die Ausnahmefigur dieser Titelkämpfe. Die 29-Jährige hatte vor der WM wieder "großen Druck" verspürt, aber diesmal schaffte sie es, die Erwartungen auf ein erträgliches Maß herunter zu dimmen. "Ich wusste zum ersten Mal, dass mein Leben sich nicht ändern würde, wenn ich nicht Gold gewinne", hatte sie vor dem Super-G gesagt, jenem Rennen, in dem sie dann doch Gold gewann, zum ersten Mal überhaupt bei einem Großereignis. Seitdem, so wirkt es, fährt sie noch befreiter als ohnehin. Auch wenn man ihr das am Donnerstag im Zielraum nicht gleich anmerkte.