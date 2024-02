Gut gelaunt: Max Eberl bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Von Sebastian Fischer, München

Der Plan von Max Eberl klingt in der Theorie hervorragend. "Es wird wie in jedem Transfersommer Abgänge und Zugänge geben", sagte der neue Sportvorstand des FC Bayern bei seiner Vorstellung am Dienstag. "Aber das Allererste ist, dass wir den passenden Trainer finden, um dann mit diesem Trainer Entscheidungen zu treffen."