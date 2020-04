Vor dem ersten Vertrag, den der FC Bayern mit Alphonso Davies abschloss, musste sich Hasan Salihamidzic zum Schluss lange in die Augen blicken lassen. Die Details waren ausgehandelt, doch weil Davies damals, im Sommer 2018, minderjährig war, mussten seine Eltern unterschreiben. Also flog eine Delegation des FC Bayern nach Edmonton, am Flughafen trafen sie Davies, seinen Berater, seine Eltern. Nachdem die Bayern ihre Pläne erklärt hatten, als nur die Unterschrift der Eltern fehlte, so berichten das mehrere Teilnehmer, schaute Victoria Davies zu Salihamidzic, dem Sportdirektor der Münchner. Und sie fragte ihn, ob der Klub darauf achten werde, dass ihr Sohn auch ja ein good boy bleibe. Salihamidzic bejahte. Eine Unterschrift später war Alphonso Davies ein Spieler des FC Bayern.

Der inzwischen 19 Jahre alte Davies, da sind sich alle beim FC Bayern einig, ist ein good boy geblieben, als Linksverteidiger ist er die Entdeckung der Saison, er rennt und rennt und rennt, immer in Höchstgeschwindigkeit, nie scheint er langsamer zu werden. Ende Februar, beim FC Chelsea, bereitete er ein Tor mit einem Solo über das halbe Spielfeld vor, anschließend staunte ganz Europa. Der Mann, der mit Geschwindigkeit beeindruckt, hat in der vergangenen Woche ein weiteres Kunststück geschafft. Unter anderem Dank einer Unterschrift unter einen weiteren Vertrag von Davies verschwanden bei den Bayern die Turbulenzen, die es zu Wochenbeginn gegeben hatte, ganz schnell wieder.

Neuer dominierte die Schlagzeilen, aber nur bis zum Montagnachmittag

Am vergangenen Wochenende war die Aufregung groß bei den Münchnern, als Kapitän Manuel Neuer in der Bild über Geheimnisverrat bei seinen gerade laufenden Vertragsgesprächen geklagt hatte. Seine Unzufriedenheit hatte sich wohl gegen Salihamidzic gerichtet, da dieser mit dem Vorstandsmitglied Oliver Kahn für den Verein die Verhandlungen geführt hatte.

Neuer dominierte die Schlagzeilen, aber erst mal nur bis Montagnachmittag. Dann verkündete der FC Bayern, dass Davies um zwei Jahre verlängert habe, bis 2025. Beigefügt war der Nachricht auch ein Foto: Davies, Salihamidzic, Kahn und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sitzen an einem Tisch, vor ihnen liegt ein Trikot von Davies mit der fetten Zahl "2025" - und alle vier tragen vorbildlich Gesichtsmasken. Bei Salihamidzic meint man dennoch, ein Grinsen erkennen zu können.

"Alphonso ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken", sagt der Sportdirektor am Freitag am Telefon, "sein Talent hat er eindrucksvoll bewiesen, er ist von 0 auf 100 durchgestartet, mit seiner Geschwindigkeit, seiner Spielfreude, seinem Drang nach vorne." Salihamidzic trägt diese Sätze nicht ohne eine ordentliche Portion Stolz vor. Davies ist sein Spieler, er hat ihn geholt, auch gegen internationale Konkurrenz. Gerade in einer Woche, in der der Kapitän Neuer sein Misstrauen gegenüber der Vereinsführung ("Mitarbeiter in Führungspositionen") ausgesprochen hat, tut es Salihamidzic gut, über den Spieler zu sprechen, der als erfolgreichster Transfer seiner drei Jahre als Sportdirektor gelten darf. "Dass er sich so schnell auf diesem Niveau einfindet, das haben wir gehofft, aber in der Kürze der Zeit so nicht erwartet - und seine Leistung in dieser Saison ist wirklich eindrucksvoll, das ist nicht alltäglich", sagt Salihamidzic.