Nach dem 4:1 in Frankfurt fühlt sich Bayer 04 bereit für die Champions-League-Partie am Mittwoch in München. Zum Matchplan von Trainer Xabi Alonso gehört es dabei auch, erst einmal ganz bescheiden aufzutreten.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Am siebten Tag der alten Woche sollten die Akteure von Bayer Leverkusen ruhen. Am sechsten Tag der alten Woche, am Samstagabend, hatte die Mannschaft bei Eintracht Frankfurt gespielt, und Xabi Alonso, ihr Trainer, hatte bei diesem 4:1 gesehen, dass es gut war. Daher also der freie Sonntag – mit einer Ausnahme. „Morgen ist frei für die Spieler – nicht für mich“, sagte Alonso nach der Partie. Er dachte bereits an den dritten Tag der neuen Woche, an „die nächste Herausforderung“.