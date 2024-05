Als Trainer des FC Liverpool holte Rafa Benítez einst einen schmächtigen Basken namens Xabi Alonso in die Premier League. Heute erkennt der Spanier Teile seiner Lehre im Spiel von Leverkusen wieder.

Von Javier Cáceres

Rafa Benítez, 61, hält sich gern auf dem Laufenden, und so war auch er am Mittwoch in Dublin. Der Trainer wurde dort Zeuge einer unerhörten Begebenheit: der ersten Saisonniederlage von Bayer Leverkusen nach 51 ungeschlagenen Spielen, ausgerechnet im Europa-League-Endspiel gegen Atalanta Bergamo (0:3).