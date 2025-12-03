Der Fußball -Zweitligist Fortuna Düsseldorf und Sportvorstand Klaus Allofs trennen sich zum Saisonende. Wie der Klub mitteilte, steht Allofs für eine weitere Amtsperiode als Vorstand für Sport und Kommunikation nicht mehr zur Verfügung. Das habe der 68-Jährige der Aufsichtsratsspitze mitgeteilt. Klub-Legende Allofs war 1980 Europameister und seit 2020 im Vorstand der Düsseldorfer, sein Vertrag läuft am 30. Juni 2026 aus.

„Fortuna steht vor wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft. Deshalb sehe ich es als meine Pflicht an, Klarheit zu schaffen“, sagte Allofs, dem die Hauptschuld an der aktuell anhaltenden sportlichen Talfahrt angelastet wird. Als Aufstiegsanwärter in die Saison gestartet, steht die Fortuna nach 14 Spieltagen in der 2. Liga mit 14 Punkten nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen.

Der gebürtige Düsseldorfer Allofs hatte im Sommer gemeinsam mit Sportdirektor Christian Weber 13 neue Spieler verpflichtet. Richtig überzeugen konnte bislang keiner. Selbst der Wechsel auf der Trainerbank nach dem achten Spieltag von Daniel Thioune zur Markus Anfang hat bislang nichts bewirkt – im Gegenteil.Allofs’ Trainerkandidat Anfang schaffte in sechs Spielen gerade mal einen Sieg und ein Remis.

Schon seit Wochen wurde über die Zukunft von Allofs spekuliert, der sich erst vor wenigen Wochen gegen Kritiker gewehrt und im Interview mit der Rheinischen Post die Mannschaft in die Pflicht genommen hatte: „Man kann nicht sagen: Lieber Sportvorstand, stell mal die richtige Mannschaft zusammen, damit ich mich hier wohlfühle und alles von alleine läuft.“ Das baldige Aus bei seinem Heimatverein könnte auch gleichbedeutend mit dem Ende seiner Manager-Karriere sein, ein Nachfolger steht noch nicht fest.