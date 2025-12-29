Zum Hauptinhalt springen

Interview„Alkohol konterkariert den Sinn eines Trainings“

Lesezeit: 10 Min.

Im Fußball gehört das Kabinenbier, manchmal gar das sogenannte Duschbier nach dem Training in den meisten Teams dazu.
Im Fußball gehört das Kabinenbier, manchmal gar das sogenannte Duschbier nach dem Training in den meisten Teams dazu. (Foto: Ulmer/imago)

Stephan Listabarth war Langstreckenläufer, jetzt arbeitet er als Arzt in der Alkoholforschung. Er erklärt, was im Körper nach dem Konsum passiert – und warum es kritisch wird, wenn Bier von Mannschaften fest eingeplant wird.

Interview von Ralf Tögel

SZ: Herr Listabarth, Sie waren Langstreckenläufer in der österreichischen Nationalmannschaft, österreichischer Meister im Zehn-Kilometer-Lauf und sind den Marathon in 2:18:23 Stunden gelaufen, eine Topzeit. Sicher haben Sie in dieser Phase nach einem Ihrer Erfolge eine Sektdusche erlebt?

