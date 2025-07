In der Schweizer Nationalmannschaft ist Alisha Lehmann zurzeit nur Ergänzungsspielerin, berühmt ist sie trotzdem – als Influencerin, die mit ihrer Art des Erfolgs auch Hass und Häme auf sich zieht.

Von Felix Haselsteiner, Zürich

Vielleicht muss man eine Annäherung an die Person Alisha Lehmann mit Shirin David beginnen, mit einer Liedzeile genauer gesagt. In dem Song „Babsi Bars“ – 2021 auf dem Album „Bitches brauchen Rap“ erschienen – rappt David über ihr Dasein als, Zitat: „Dangerous Woman“ und als „Main Bitch“. Barbra Streisand, Prinzessin Diana, Ariana Grande, so lauten ihre Referenzen dazu – und in einer Strophe geht es um eine Fußballerin: „Kontrollier’ das Game wie Alisha Lehmann beim Fußballspiel“, heißt die Zeile, die zu einer Art Ritterschlag wurde. Und zwar für eine 26-jährige Sportlerin, die ihre Umwelt wohl mindestens genauso überfordert wie die Rapperin David die deutschsprachige Musikszene.