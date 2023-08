Von Ewald Walker, Stuttgart

Es ist das Ende einer Leidenszeit. Nach zweijähriger Wettkampfpause infolge einer Long-Covid-Erkrankung kehrte Kugelstoßerin Alina Kenzel vom VfL Waiblingen vor Kurzem in den Ring zurück - und schritt heraus mit einem neuen Lebensgefühl und der Hoffnung auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. "Mein Umfeld weiß, was ich durchgemacht habe", sagte Kenzel, als sie bei einem Meeting in Stuttgart den Kugelstoßring verlassen hatte.

Erleichterung, Genugtuung, Dankbarkeit waren ihre Gefühle in diesem Moment. Kenzel war einst Weltmeisterin und Europameisterin bei den Juniorinnen, drei Mal deutsche Meisterin im Freien und in der Halle, Bestleistung 18,69 Meter. Die Olympischen Spiele in Tokio, die Weltmeisterschaften in Eugene, die Heim-EM in München im vergangenen Jahr, das waren vor gar nicht langer Zeit ihre großen Ziele.

Doch zwei Corona-Infektionen und die Folgen veränderten ihr Leben, nicht nur das Sportliche. Atemnot, Erschöpfung, Schwindel, Taubheit in einer Gesichtshälfte waren ihre Symptome. Treppensteigen, selbst Spaziergänge waren nur eingeschränkt möglich. "Post accused Corona Syndrom (PACS)", so lautete die Diagnose.

Viele Ärzte konnten Kenzel zunächst nicht helfen

Alina Kenzel ging zu Medizinern nach Tübingen, Warendorf und Köln. Keiner kannte sich aus mit dieser neuen Krankheit. Ein junger Arzt im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm wurde zum Rettungsanker. Bei Daniel Gagiannis, Oberarzt der Lungenheilkunde, unterzog sich Kenzel in einer bis dato einzigartigen Sprechstunde für an Post Covid leidende Spitzensportler einer thermoplastischen Behandlung. Mittels Wärmezufuhr über einen Katheder wurden die verengten Atemwege erfolgreich erweitert.

Insgesamt 143 Patienten mit dem PACS-Syndrom hat Gagiannis in den vergangenen drei Jahren betreut, darunter waren 21 Hochleistungssportler. Dass Kenzel ihre Geschichte öffentlich erzählte, im vergangenen April auch in der SZ, habe bundesweit Patienten auf die Problematik aufmerksam gemacht, sagt Gagiannis - und in seine Praxis gebracht. Es zeigt, wie groß der Bedarf nach Aufklärung noch immer ist. Und nach Hilfe.

Kenzels medizinische Behandlung sei nun abgeschlossen, sagt Gagiannis, sie könne sich wieder auf den Leistungssport konzentrieren. 18,05 Meter hat die 25-Jährige jetzt in Stuttgart gestoßen, sie hat sich damit gleich wieder auf Rang vier in der deutschen Jahresbestenliste eingereiht. Nach ihrem Wettkampf griff sie sofort zum Handy und schickte Dankesnachrichten an alle, die sie durch das zweijährige Tal begleitet hatten: Eltern, Trainer, Freunde, die zu ihr gehalten haben - und ihren Arzt in Ulm.