Von Felix Haselsteiner

Österreich und seine Beziehung zur Nationalmannschaft zu verstehen, erfordert weitaus mehr als taktische Analysen. Man muss schon genau reinhören in das Land, das sich nach 2016 zum zweiten Mal sportlich für eine Europameisterschaft qualifiziert hat und sich gerade etwas schwertut mit Fußballeuphorie. Warum das so ist, kann kaum einer besser erklären als der Kabarettist und Fußballfan Alfred Dorfer, der zum Interview im Café Sperl in Wien auffällig bunt gekleidet erscheint.

SZ: Herr Dorfer, ein violetter Pullover - ist das Zufall oder wollten Sie gleich klarstellen, dass Sie Fan der Wiener Austria sind?

Alfred Dorfer: Das ist ehrlich zufällig, der lag einfach oben im Fach. Und wenn ich als Fan ganz genau sein darf: Das Austria-Violett ist auch etwas dunkler.

Wenn wir schon bei der Austria sind: Wie groß ist die Enttäuschung, dass David Alaba sich für Real Madrid und nicht doch für eine Rückkehr nach Wien entschieden hat?

Alaba hat das vollkommen richtig gemacht. Er ist zu Real Madrid gegangen, um dort viel Geld zu verdienen - und hat jetzt in die Austria investiert (eine halbe Million Euro, d. Red.). Der andere Weg - er verdient wenig und investiert das in Real Madrid - wäre wesentlich weniger klug gewesen.

So kritisch wie Alaba in Österreich von vielen gesehen wird, weil er nicht als Linksverteidiger, sondern im Mittelfeld spielen will, ist eine Rückkehr doch ohnehin schwer vorstellbar.

Mit Alaba und den Österreichern ist das ein bisschen wie in der Kunst. Wenn man mal die Gelegenheit hat, Anna Netrebko zu hören, und dafür viel Geld bezahlt, dann hört man vom Opernpublikum auch immer die Frage: War sie das jetzt wirklich wert? Ich frage mich: Was soll er denn noch tun, um zu zeigen, dass er einer der besten Fußballer ist, die wir je hatten? Und jetzt hat er auch noch sein Ausbildungsgeld bei seinem Jugendverein zurückbezahlt. Meine Hochachtung hat er.

Wenn man aktuell durch Wien spaziert, ist zwar das Leben nach dem Lockdown wieder zurückgekehrt. Aber von EM-Stimmung ist in Österreich nichts spürbar. Dabei war das doch 2016 noch ganz anders?

Detailansicht öffnen "Es gibt hier nur zwei Zugänge zur Nationalmannschaft: entweder deutliche Überschätzung oder tiefe Depression", sagt Alfred Dorfer über die Haltung der Österreicher zu ihrer Fußballauswahl. (Foto: Günther Reger)

Damals haben wir aufgrund einer guten Qualifikation geglaubt, dass wir ins Finale kommen und dort - wenn überhaupt - nur mit viel Pech verlieren. Wir waren uns recht sicher, dass der EM-Titel drin ist. Diesmal ist die Erwartungshaltung eine komplett andere, niemand rechnet mit einem guten Auftritt, aber wer weiß: Vielleicht ist das ja der gesündere Zugang. Abgesehen davon denke ich, dass es in anderen Ländern in diesem Jahr aus mehrerlei Gründen ähnlich ist.

2016 wurde das Team von Marcel Koller zur Jahrhundert-Generation ausgerufen, heute erwartet man von mehr oder weniger denselben Spielern nichts. Typisch Österreich?

Es gibt hier nur zwei Zugänge zur Nationalmannschaft: entweder deutliche Überschätzung oder tiefe Depression. Eine realistische Einschätzung einer Fußballmannschaft ist in diesem Land nicht möglich.

Beneiden Sie da die Deutschen und ihren sachlicheren Zugang?

Eigentlich beneide ich eher die Nationen, die einen realistischen Anspruch an ihre Fähigkeiten haben und nicht so sentimental verträumt sind. Die Schweiz oder Dänemark, das sind ähnlich große Länder mit einer ähnlich schwachen Liga, die viel früher als wir verstanden haben, dass wir im Vereinsfußball nur ausbilden können - und dann vielleicht, wie die Schweizer, dauernd mit der Nationalmannschaft bei großen Turnieren mitspielen können.

Aber es hat sich ja was getan, die österreichische EM-Mannschaft spielt fast ausschließlich in der deutschen Bundesliga. Liegt es also vielleicht am deutschen Trainer?

Marcel Koller hat 2016 eine Mannschaft geformt, die ein System spielen kann. Das war gut, aber fußballerisch nicht gut genug. Die Truppe heute hätte doch locker das Potenzial für zwei Systeme, aber - ich betone an dieser Stelle, dass ich Laie bin - unter Franco Foda wird das Potenzial nicht umgesetzt, auch wenn die Ergebnisse stimmen. Es ist dieses Mal nicht illusorischer Nationalismus, wenn man sagt: In der Mannschaft steckt mehr drin. Auf jeden Fall fehlt das Feuerwerk und daher auch die Begeisterung im Land.

Dann doch lieber Ski-Nation bleiben?

Ein Irrglaube! Wir sind ein gespaltenes Land: Im Westen fahren natürlich alle Ski, aber wenn man, wie ich, im Wiener Gemeindebau aufgewachsen ist, dann gab es da nur den Fußball.

Der Ski-Olympiasieger Franz Klammer war in Ihrer Kindheit nicht so wichtig wie der Fußballer Hans Krankl?

Für uns Wiener Kinder auf jeden Fall. Mein Opa hat mich 1968 mitgenommen zur Vienna, dem ältesten Fußballverein Österreichs. Die haben dann gegen die Austria gespielt, und die fand ich noch besser, auch wenn der Fußball langsam war. Heute muss man schon weit runtergehen in den Ligen, um so was noch zu finden.

Klingt nach einem Fußballromantiker.

Ich kann mit diesen Superligen und dem Drumherum nicht viel anfangen. Das ist nicht nur in Österreich so, ich war in den 80er-Jahren bei Chelsea im Stadion, das war noch ein Erlebnis. Vor Corona habe ich Arsenal in London gesehen, das war ja Theaterpublikum! Das beste Fußballspiel meines Lebens war ein Glasgow-Derby: Wie Menschen da zu einem wirklich nicht hochklassigen Match mitfiebern, was da los ist - einzigartig.

Das würde der österreichische Fan nie machen, oder?

Auf keinen Fall. Bei Herbstwetter und Schneeregen, wie es damals in Glasgow war, meidet man hier das Stadion, vor allem, wenn die Nationalmannschaft spielt.

Und das wird sich so schnell nicht verändern?

Vielleicht schrittweise, unsere Bevölkerung verändert sich und damit auch die Fußballzuschauer. Wir haben ja eigentlich eine Nationalmannschaft, die auch als Vorzeige-Integrationsprojekt taugt.

Müsste sie sich als solche nicht auch lauter vermarkten, gerade in so einem konservativen Land?

Das macht sie schon: Alaba ist bis auf ein paar Meldungen von Idioten immer gut aufgenommen worden, genauso der Block der -ic-Spieler wie Arnautovic oder Dragovic. Aber natürlich: Es gehört betont, weil diese Mannschaft zeigt, dass Österreich immer schon ein Kultur-Schmelztiegel war und noch ist. Und dass wir eine Nähe zum Osten haben. Uns in Wien sind der Tonfall und die Mentalität in Belgrad näher als etwa in Köln. Pointiert formuliert: Die Nationalmannschaft erzählt ein bisserl die Geschichte der Monarchie weiter.

Apropos Arnautovic: Der ist vermutlich der beliebteste Spieler im österreichischen Kader.

Es ist überall dasselbe: Vom Tennis bis zur Formel 1 dominiert die Langeweile. Persönlichkeiten sind rar, und Arnautovic ist eine. Diese Scheiß-drauf-Mentalität ist doch herrlich.

Kann man mit solchen Typen auch als Satiriker besser arbeiten?

Ich habe das Thema Fußball in meiner Karriere weitgehend vermieden. Einmal habe ich mich in einem Programm mit der Vernunftreduktion beschäftigt, die bei über 50-jährigen Männern wie mir einsetzt, wenn wichtige Tore kurz vor Schluss fallen. Aber, ich sag's Ihnen ehrlich: Ich hab den Fußball zu gern. Die Machenschaften drumherum, gerne, aber das ist ja eigentlich Politik. Beim Fußball an sich hört der Spaß auf.

Sie haben früher mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Herbert Prohaska zusammen im ORF Kabarett gemacht. Andere machen sich über seine Aussprache lustig.

Ich habe zu viel Respekt vor den Leistungen dieser Leute, die sind im Fernsehen, weil sie was geleistet haben. Günter Netzer war bei Ihnen in Deutschland doch auch unantastbar, oder?

Da gab es durchaus Persiflagen, aber natürlich nicht wegen seines Fußballsachverstands.

Das Humoristische hat ihm sicherlich ein wenig gefehlt, das stimmt. In Österreich sind wir mit der Aussprache von Ernst Happel groß geworden, der aus Ottakring kam und dann viel Zeit in den Niederlanden verbracht hat: Da kam dann eine Mischung aus Wienerisch und Holländisch raus, mit Worten wie "Schpeelers" statt "Spielern". Aber: Der war unantastbar. So wie Beckenbauer ...

Bevor wir in die Richtung gehen, lieber wieder zurück in die Aktualität. Bei der Europameisterschaft trifft Österreich zuerst auf Nordmazedonien ...

... die Färöer-Inseln der Deutschen!

Sie spielen auf die deutsche Niederlage gegen Nordmazedonien im März an - die war wirklich ähnlich traumatisch wie das legendäre 0:1 der Österreicher gegen die Färöer 1990?

Nein, also: Bevor sie die Deutschen geschlagen haben - was uns hier sehr gut gefallen hat, das möchte ich noch einmal betonen -, dachten wir, das ist keine Übermannschaft. Also: Ein Sieg im ersten Spiel, und es sieht gut aus. Jetzt hat sich das verändert, und das erste Match ist vorentscheidend.

Wird das ein zweites Ungarn 2016, als Österreich bereits im ersten EM-Spiel 0:2 verlor und damit sofort unter Druck kam?

Selber Verlauf: 2016 haben wir das zweite Spiel gegen Portugal gehabt, diesmal geht es gegen die Niederlande. Stärkster Gegner, diesmal sollten wir vielleicht nicht wieder 0:0 spielen, obwohl wir von den Chancen her 0:8 hätten verlieren müssen, wie damals gegen Portugal. Aber im dritten Spiel gegen die Ukraine geht was, ich sehe Chancen auf das Achtelfinale.

Schaut man in Österreich trotzdem immer auch auf Deutschland, allein der möglichen Schadenfreude wegen?

Wir sind in gewisser Weise an die deutschen Medien angeschlossen, das wissen Sie bei der SZ ja nur zu gut. Also bekommen wir natürlich viel mehr mit als andersrum, gerade aus der Bundesliga, wo quasi alle unsere EM-Spieler spielen. Ich formuliere es diplomatisch: Die große Sympathiewelle hat die deutsche Nationalmannschaft in Österreich noch nie ausgelöst. Auch wenn der frühere Ruf der Deutschen - schlecht spielen, aber gewinnen - nicht mehr ganz so aktuell ist. Geblieben sind bei Ihnen die arroganten Sportreporter.

Na, so schlimm war das Gespräch doch auch wieder nicht.

Ich spreche von Ihren Fernsehkollegen. Da wird in peitschender Sprache von oben herab kommentiert und dass die anderen besser waren, ist grundsätzlich keine Option. Dass man weder in Würde gewinnen noch verlieren kann, ist der letzte Rest der deutschen Überheblichkeit im Fußball. Und wir in Österreich leiden darunter natürlich viel mehr als etwa die Italiener, weil wir die Sprache verstehen.