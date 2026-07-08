Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Klub London City Lionesses. Eine Vertragslaufzeit wurde nicht genannt. Die Spanierin hatte ihren im Sommer auslaufenden Kontrakt beim Champions-League-Titelträger FC Barcelona nach 14 Spielzeiten nicht mehr verlängert.

London City, das 2019 aus dem FC Millwall hervorgegangen war, ist der erste Verein in der englischen Women's Super League, der unabhängig von einem Männer-Fußballklub agiert. Unternehmerin Michele Kang gehört auch das französische Spitzenteam Olympique Lyonnes. „Der Ehrgeiz des Klubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Klub ausschließlich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an“, sagte die 32-jährige Putellas.

Putellas absolvierte 507 Spiele für Barça und hält mit 232 Treffern den Vereinsrekord. Insgesamt gewann die spanische Nationalspielerin 38 Titel mit dem FC Barcelona. Als erste Fußballerin wurde sie in den Jahren 2021 und 2022 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als Weltfußballerin ausgezeichnet. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Putellas 2023 Weltmeisterin und gewann zweimal die Nations League..

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Lionesses den Wechsel der deutschen Nationalstürmerin Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt bekanntgegeben.