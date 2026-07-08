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FußballAlexia Putellas wechselt zu London City Lionesses

Zum Abschluss ihrer langen Zeit beim FC Barcelona hatte Alexia Putellas noch die Champions League gewonnen, einer ihrer zahlreichen Trophäen.
Zum Abschluss ihrer langen Zeit beim FC Barcelona hatte Alexia Putellas noch die Champions League gewonnen, einer ihrer zahlreichen Trophäen. Bernadett Szabo/Reuters

Nach 14 Jahren und 38 Titeln hatte sich Alexia Putellas vom FC Barcelona verabschiedet. Nun ist offiziell, dass sie sich dem englischen Erstligisten London City Lionesses anschließt.

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Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Klub London City Lionesses. Eine Vertragslaufzeit wurde nicht genannt. Die Spanierin hatte ihren im Sommer auslaufenden Kontrakt beim Champions-League-Titelträger FC Barcelona nach 14 Spielzeiten nicht mehr verlängert.

London City, das 2019 aus dem FC Millwall hervorgegangen war, ist der erste Verein in der englischen Women's Super League, der unabhängig von einem Männer-Fußballklub agiert. Unternehmerin Michele Kang gehört auch das französische Spitzenteam Olympique Lyonnes. „Der Ehrgeiz des Klubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Klub ausschließlich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an“, sagte die 32-jährige Putellas.

Putellas absolvierte 507 Spiele für Barça und hält mit 232 Treffern den Vereinsrekord. Insgesamt gewann die spanische Nationalspielerin 38 Titel mit dem FC Barcelona. Als erste Fußballerin wurde sie in den Jahren 2021 und 2022 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als Weltfußballerin ausgezeichnet. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Putellas 2023 Weltmeisterin und gewann zweimal die Nations League..

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Lionesses den Wechsel der deutschen Nationalstürmerin Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt bekanntgegeben.

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Was wie bei Lionel Messi kaum vorstellbar war, tritt nun auch im Fall von Alexia Putellas ein: Die Klub-Ikone verabschiedet sich vom FC Barcelona – nach 14 Jahren und 38 Titeln.

Von Anna Dreher

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