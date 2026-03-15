Noch wartete er im Verborgenen, der neueste Transfer von Borussia Dortmund. Eine Personalie, die zwar nicht die Weggänge von Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan im Team von Trainer Niko Kovac auffangen kann. Aber es ist dann trotzdem ganz schön laut geworden im Westfalenstadion vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels der Männer gegen den FC Augsburg, als sie sich aus der Deckung vorwagte, enthusiastisch angekündigt vom Stadionsprecher: „Ihr Herz schlägt schwarz-gelb! Ab Sommer spielt sie für uns, aber schon heute ist sie hier: Alex Popp!“ Dann lief die 34-Jährige auf den Rasen und später bis zur Südtribüne für ein paar Willkommenswellen. Und so herzlich, wie sie am Samstag von der gelben Wand begrüßt worden war, musste Popp auf dem Weg zurück erst einmal durchschnaufen und schüttelte beeindruckt den Kopf.