Zum Hauptinhalt springen

MeinungTennisprofi Alexander ZverevOb man ihn mag oder nicht – er ist Deutschlands herausragender Sportler

Portrait undefined Gerald Kleffmann

Kommentar von Gerald Kleffmann, New York

Lesezeit: 3 Min.

Alexander Zverev winkt vor dem Finale der US Open ins Publikum.
Alexander Zverev winkt vor dem Finale der US Open ins Publikum.
Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Über Alexander Zverev werden hitzige Debatten geführt. Aber Fakt ist: Er ist der beste Spieler dieser Tennissaison.

SZ bei Google bevorzugen

Alexander Zverev hat das Finale der US Open gewonnen, und damit steht fest: Er ist der herausragende männliche Spieler dieser Tennissaison. Daran ändern auch die vielen teils hitzig geführten Debatten in den sozialen Medien nichts. Ihm wird vorgeworfen, er wäre bei seinen Durchmärschen in Paris, wo er erstmals Grand-Slam-Sieger wurde, und auch jetzt nie auf die Überflieger Carlos Alcaraz und Jannik Sinner getroffen. Und wie das ausgeht, wenn er auf den Spanier und den Italiener treffe, habe man ja in Melbourne und Wimbledon gesehen. Bei den Australian Open verlor er in einer epischen Partie gegen Alcaraz, in England siegte Sinner knapp, aber verdient. Das mag alles stimmen. Aber letztlich sind das sinnlose Deutungen.

Zur SZ-Startseite

PR-Experte Brinkert
:„Zverev geht mit einem schweren Handicap ins Sponsoringrennen“

Alexander Zverev hätte das Profil für eine große Erzählung, sagt PR-Experte Raphael Brinkert. Doch für eine angemessenere Vermarktung steht dem Tennisprofi seine Vergangenheit im Weg. Ein Gespräch über sein Image.

SZ PlusInterview von Gerald Kleffmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite