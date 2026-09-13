Alexander Zverev hat das Finale der US Open gewonnen, und damit steht fest: Er ist der herausragende männliche Spieler dieser Tennissaison. Daran ändern auch die vielen teils hitzig geführten Debatten in den sozialen Medien nichts. Ihm wird vorgeworfen, er wäre bei seinen Durchmärschen in Paris, wo er erstmals Grand-Slam-Sieger wurde, und auch jetzt nie auf die Überflieger Carlos Alcaraz und Jannik Sinner getroffen. Und wie das ausgeht, wenn er auf den Spanier und den Italiener treffe, habe man ja in Melbourne und Wimbledon gesehen. Bei den Australian Open verlor er in einer epischen Partie gegen Alcaraz, in England siegte Sinner knapp, aber verdient. Das mag alles stimmen. Aber letztlich sind das sinnlose Deutungen.