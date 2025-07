Tennisprofi Alexander Zverev probiert nach der jüngsten Enttäuschung neue Wege aus: Der Weltranglistendritte trainiert derzeit in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca; sowohl die Tennisakademie als auch Zverev selbst veröffentlichten am Montag entsprechende Bilder auf Instagram. Einem Medienbericht des Senders Sky zufolge war Tony Nadal anwesend, der Onkel und langjährige Coach des 22-maligen Grand-Slam-Siegers Rafael Nadal .

Alexander Zverev, 28, hatte jüngst beim Wimbledon-Turnier bereits in der ersten Runde verloren und danach offen über mentale Probleme gesprochen. Er kündigte eine mehrwöchige Auszeit an und verzichtete auch auf die ursprünglich geplante Teilnahme am Turnier in Gstaad.

Bislang wird Zverev von seinem Vater Alexander Senior trainiert. In der Vergangenheit hatte er bisweilen weitere Coaches hinzugezogen, Sergi Bruguera, Juan Carlos Ferrero, Ivan Lendl oder David Ferrer. Ob er eine längere Zusammenarbeit mit Toni Nadal oder der Tennisakademie anstrebt, ist nicht bekannt - wohl aber eine Aussage Rafael Nadals zu Zverevs bislang unerreichtem Ziel, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen: Er glaube, dass es sich um eine „reine Kopfsache“ handle: „Denn wenn man sein Tennisniveau sieht, hätte er schon einen gewinnen müssen“, hatte der frühere Ausnahmespieler Nadal im Mai der französischen Sportzeitung L'Équipe gesagt.