Als Alexander Zverev vor zwei Wochen mit seinem Triumph bei den French Open erstmals einen Grand-Slam-Titel errang, war er in der anschließenden Pressekonferenz auch zu seiner Zuckerkrankheit gefragt worden. Seine Leistung beinhaltete ja eine besondere Note. Im Alter von vier Jahren hatte Zverev die Diagnose erhalten, dass er an Diabetes Typ 1 leide. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der die Insulinproduktion versiegt.

Sein Leben lang, das steht seitdem fest, würde er ein Patient sein, doch lange hielt er sich diesbezüglich bedeckt. Erst im August 2022 machte er sein Handicap öffentlich, kurz darauf gründete er eine eigene Stiftung, die sich für Kinder einsetzt, die das gleiche Schicksal zu tragen haben. In Paris erläuterte Zverev, nun 29 Jahre alt, dass er auch heute noch bewusst nach Einsätzen auf dem Platz nicht gern über sein Diabetes spricht. „Ich versuche es nicht immer so hoch zu hängen“, führte er aus, „weil ich immer gesagt habe, ich möchte keine Ausreden haben.“

Diabetiker Alexander Zverev : "Wenn ich mich nicht spritze, komme ich in Lebensgefahr" Darf er sich auf dem Platz Insulin spritzen? Muss er in die Umkleide? Bei den French Open kritisiert Alexander Zverev Unklarheiten beim Thema Diabetes - auch bei seinem gewonnenen Achtelfinalmatch war er betroffen. SZ Plus Von Gerald Kleffmann ...

Und doch gab es jetzt erstmals ein Match, nach dem sich Zverev gezwungen sah, einmal einen ausführlichen Blick darauf zuzulassen, wie sein Kampf hinter den Kulissen mit der Krankheit aussieht. Denn jeder, der seine 7:6 (4), 4:6, 5:7-Niederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz im Halbfinale beim Rasenturnier am Samstag in Halle/Westfalen verfolgt hatte, hatte mitbekommen: Da stimmte etwas nicht mit dem Weltranglistendritten im Tennis.

Bei einer Pressekonferenz, die im Stehen abgehalten wurde und bei Youtube zu sehen ist, klärte Zverev auf, dass sein Rücken „zwar zugemacht“ hatte, aber daran hätte es nicht gelegen, dass er sein siebtes Duell in Serie gegen den 28-jährigen Fritz verlor. „Ich hatte heute extreme Probleme mit meinem Blutzucker, weil leider das Gerät – der Sensor, den ich benutze – vor dem Match einen falschen Blutzuckerwert anzeigt hatte, sodass ich mir viel zu viel Insulin gespritzt habe“, sagte Zverev von sich aus und fuhr fort: „Und dann habe ich während des Matches, oder in den ersten 45 Minuten, knapp 350 Gramm Zucker zu mir genommen und habe mich scheußlich gefühlt.“

„Das ist dasselbe, als ob du jetzt 3,5 Liter Cola trinkst“

Beim Stand von 3:4, 40:40 im ersten Satz hatte Zverev sogar eine Behandlungspause nehmen müssen und war in die Umkleidekabine gegangen, mitten im Match. „Ich habe ein Glukose-Gel nach dem anderen getrunken, dass ich am Ende wohl auf 300 oder 350 Gramm Zucker gekommen bin. Das wird dann schwierig irgendwann“, berichtete Zverev und zog einen Vergleich, um zu veranschaulichen, wie er sich gefühlt hätte: „Das ist dasselbe, als ob du jetzt 3,5 Liter Cola trinkst. Da wirst du dich auch nicht gut fühlen. Aber ich musste es machen, sonst wäre ich die ganze Zeit unterzuckert gewesen.“

Über einen kleinen Sensor, der an einer Hautstelle befestigt ist, können Diabetes-Patienten wie Zverev den Wert ihres Zuckerspiegels kontrollieren, ablesbar auf einem Handy oder einem speziellen Lesegerät. So erfuhr Zverev „kurz vor dem Match“, dass er ein gewaltiges Problem hatte. „Das Gerät hat extrem hohen Zucker angezeigt, und dann habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich jetzt schon so, als ob mein Zucker jetzt schon niedrig ist. Und dann habe ich gemessen, und dann war mein Zucker tatsächlich schon niedrig. Da habe ich mir gesagt: ‚Okay, das wird ein schwieriger Tag dann.‘“ Und das wurde er.

Zverev schlich immer wieder erschöpft auf dem Platz umher, ging in die Knie, stützte sich ab, sah müde, mitgenommen aus. Zunächst schien es, als machte ihm die Hitze zu schaffen, bei rund 35 Grad wäre das kein Wunder gewesen. Bei den French Open hatte der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien sogar aus diesem Grund in der zweiten Runde – völlig entkräftet – trotz hoher Führung verloren. Aber Zverev kommt, das hatte er in Paris wiederholt betont, bestens mit hohen Temperaturen klar. Seine Niederlage gegen den Weltranglistenneunten Fritz – seine 17. in seinen letzten 20 Duellen mit Top-Ten-Gegnern – hätte einzig an seinem Zuckerwert gelegen. Er sei deshalb auch nicht im zweiten und dritten Satz physisch da gewesen. Fair sagte er dennoch über Fritz: „Er hat heute besser gespielt als ich. Er war mehr da, frischer, hat sich besser bewegt und hat dann auch verdient gewonnen.“

Große Sorgen, dass sich eine derartige Situation bald wiederholen könnte, machte sich Zverev nicht. Wenngleich er über die Ursache rätselte. „Das ist das erste Mal, dass der Sensor – ich habe den Sensor seit 2016, 2017 – zum ersten Mal in neun Jahren so extrem falschlag. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung.“ Sein Fazit blieb dennoch positiv: „Es hat mir richtig Spaß gemacht, hier zu sein“, sagte Zverev. „Ich finde, dass ich hier relativ gutes Rasenplatztennis gezeigt habe.“ Er hoffe, dass er das „auch in Wimbledon zeigen kann“. Ehe er Mitte der Woche nach London zum berühmten Klassiker im All England Club reisen wird, macht Zverev allerdings noch einen Abstecher. An diesem Montag steht für ihn ein PR-Termin mit seiner Diabetes-Stiftung in Tirol an.