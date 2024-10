Alexander Zverev hat ein sehr gutes Gedächtnis, zumindest in diesem Moment überraschte er den Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy mit der Schilderung einer Begebenheit, die sage und schreibe sieben Jahre zurücklag. Als ihm der Ire, ein renommierter Umpire im Tennis , nach einem Aus-Ruf beim ersten Aufschlag den Videobeweis verweigerte, da Zverevs Aufforderung zur Überprüfung zu spät erfolgt sei, knurrte Zverev erst. Er verlor den Punkt dann mit einem Vorhandfehler, schritt energisch zu Murphy und erinnerte diesen daran, dass 2017 der Australier Nick Kyrgios mal im Match gegen ihn „bei Breakpunkt im dritten Satz“ zu ihm auf die Seite gegangen sei, Spuren eines Ballabdruckes suchte und dann eine Video-Challenge nahm. „Das dauerte 45 Sekunden“, sagte Zverev angesäuert. „2017?“, fragte Murphy sichtlich erstaunt. „Ja, 2017, in Miami“, sagte Zverev und versicherte, dass Murphy damals auch der Schiedsrichter gewesen sei. Murphy reagierte cool und lächelte nur.

Dies war letztlich die einzige rumpelige Szene bei Zverevs erstem Auftritt beim Masters-Turnier in Shanghai nach seiner kürzeren Zwangspause. Nach einem Freilos in der ersten Runde zog er mit einem nie gefährdeten 6:4, 6:2-Erfolg gegen den italienischen Qualifikanten Mattia Bellucci in die dritte Runde ein. Auch in dieser Partie hatte Zverev gehustet, wie in den vergangenen Wochen. Nach dem Laver Cup in Berlin (20. bis 22. September), bei dem er teils hohes Fieber hatte, war beim besten deutschen Tennisprofi schließlich eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. Zverev, derzeit Weltranglistendritter, verzichtete daraufhin auf eine Teilnahme beim ATP-Turnier in Peking. „Ich war eine Woche lang auf Antibiotika, also habe ich nicht trainiert. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht“, schilderte er vor seinem ersten Match in Shanghai.

„Entweder beende ich jetzt meine Saison – oder ich spiele so, wie ich kann“

Einerseits fühlt sich Zverev nun wieder gut auf dem Platz, „das hat mich schon ein bisschen überrascht“, urteilte er. Andererseits erklärte er, dass er noch länger die Folgen seiner Krankheit spüren werde. „Das Problem, das ich mit meiner Lunge habe, wird nicht innerhalb von ein, zwei Wochen weggehen. Das wird wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern“, sagte er. „Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen schneller müde werde.“ Der 27-Jährige verlässt sich auf die Expertise seiner Ärzte, die ihm versicherten, seine Gesundheit würde sich nicht verschlechtern, wenn er auf den Platz zurückkehrt. Zverev sah für sich ohnehin nur zwei Wege: „Entweder beende ich jetzt meine Saison – oder ich spiele so, wie ich kann.“

Zverevs Sieg gegen den Weltranglisten-101. Bellucci war bereits sein 58. in dieser Saison. Nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat öfter gewonnen (60 Mal). Der Italiener steht nach dem 6:7 (3), 6:4, 6:2-Erfolg gegen den Argentinier Tomás Martín Etcheverry bereits im Achtelfinale. Sinner musste aber nun eine weitere für ihn unerfreuliche Meldung im Zusammenhang mit seinem Dopingfall hinnehmen. Zuletzt hatte sich ja die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) doch dazu entschieden, beim Internationalen Sportgerichtshof (Cas) in Lausanne in Berufung zu gehen gegen den Freispruch Sinners, ausgesprochen durch ein Schiedsgericht. Nun teilte der Cas laut Deutscher Presse-Agentur mit, dass es noch nicht abzusehen sei, wann eine Entscheidung fallen werde. Somit wird sich das Verfahren wohl länger hinziehen. Sinner war im März zweimal positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden, machte aber seinen Physiotherapeuten für die Kontamination verantwortlich.