2. September 2018, 18:54 Uhr Alexander Zverev Lehrstunde in Jazz

Ivan Lendl sieht bei der Niederlage seines neuen Schützlings, woran er mit ihm arbeiten muss: die eigene Unvollkommenheit zu akzeptieren. Philipp Kohlschreiber nutzt die Schwächen seines Landsmanns.

Von Jürgen Schmieder , New York

Philipp Kohlschreiber wusste in diesem Moment, dass es vorbei war. Er wusste, dass er diese Partie gegen Alexander Zverev gewinnen würde. Sein Gegner sah noch nicht mal aus wie einer, der verlieren würde; er sah aus wie jemand, der bereits verloren hat. Zverev hatte gerade sein Aufschlagspiel mit einem Doppelfehler verloren, er zertrümmerte seinen Schläger mit nur einem Versuch - er ist schließlich ein Perfektionist. Dann zog der 21-Jährige seine rechte Oberlippe nach oben, so wie er das nur dann tut, wenn er kolossal genervt ist von sich selbst, wenn er eine Partie verlieren wird oder sie bereits verloren hat.

Wohlgemerkt: Zverev führte zu diesem Zeitpunkt noch immer mit 3:2 im vierten Satz, er hätte dieses Match trotz 1:2-Satzrückstandes noch drehen können, und die spielerischen Fähigkeiten dazu hätte er gehabt. Er implodierte jedoch, so wie er schon häufig implodiert ist bei Grand-Slam-Turnieren, er gewann danach gerade mal zehn Ballwechsel und kein einziges Spiel mehr, er verlor 7:6 (1), 4:6, 1:6, 3:6.

Er ist ein Perfektionist, dieser Alexander Zverev, ein Hochbegabter und Hochehrgeiziger, ein Tennis-Savant. Er ist in diesen Wanderzirkus hineingeboren worden, sein Vater Alexander senior ist Profi gewesen, sein älterer Bruder Mischa ist es noch immer. Alexander jr. ist mit der Tennistour und all seinen Akteuren vertraut, seit er ein kleiner Junge ist, er bekommt seit Jahren mitgeteilt, dass er diese Sportart prägen wird. Seine Karriere ist nicht einfach so passiert, sie ist geplant. Zverev kennt deshalb womöglich gar nicht mal so viele andere Dinge außerhalb von Tennis, und vielleicht liegt genau darin das Problem.

Nicht in seinem Element: Alexander Zverev wurde oft ans Netz gelockt, wo er sich weiterhin unwohl fühlt. (Foto: Julian Finney/AFP)

Wer Zverev bei den US Open beobachtet hat, der hat gesehen, wie detailversessen diese Familie arbeitet. Sein Bruder Mischa zum Beispiel berichtete nach seiner Fünf-Satz-Niederlage in der ersten Runde gegen Taylor Fritz (USA) ausführlich darüber, dass es ein Unternehmen gäbe, das sämtliche Getränke für die Gebrüder Zverev mischen und individuell und auf die jeweiligen Bedingungen während einer Partie abstimmen würde. Zverev tut, daran gibt es keinen Zweifel, alles dafür, ein möglichst guter Tennisspieler zu werden, und vielleicht liegt auch darin das Problem.

Jeder liebt es, wenn ein Plan funktioniert. Tennis jedoch ist ein Sport, der sich nicht immer bis ins letzte Detail planen lässt, es gibt zahlreiche Faktoren, die ein Spieler nicht beeinflussen kann. Es gibt das Wetter (Zverev: "Es war heute zehn Grad kühler als an den Tagen davor"), es gibt Schläger ("Meiner war heute zu hart bespannt") und Bälle ("Waren heute langsamer als sonst"), und natürlich gibt es da noch diesen Typen auf der anderen Seite des Netzes, der sich mitunter als ausgebuffte und spielfreudige Nervensäge erweist. Tennis ist kein durchkomponiertes Stück für einen begabten Solisten. Tennis ist Jazz.

Mit mehr Gefühl am Netz: Philipp Kohlschreiber agierte umsichtig und ließ den Gegner wissen, dass er obenauf ist. (Foto: Andres Kudacki/dpa)

"Vielleicht habe ich ihm und seinem Team heute ein paar Ausbaumöglichkeiten aufgezeigt", sagte Kohlschreiber danach. Er war an diesem Tag die ausgebuffte und spielfreudige Nervensäge, er variierte Tempo und Winkel, er lockte Zverev immer wieder nach vorne ans Netz, weil er wusste, dass Volleys immer noch zu den wenigen nicht ganz so fantastischen Aspekten im Spiel von Zverev gehören. Kohlschreiber, nach der Dreisatzniederlage von Jan-Lennard Struff gegen David Goffin letzter Deutscher in New York, spielte fantastisch, doch hätte er diese Partie dennoch verloren, hätte auch Zverev fantastisch agiert: "Er spielt auf einer anderen Ebene als ich, wenn er sein Spiel von oben herab durchziehen und mir zum Beispiel seine Rückhand in die Ecken zimmern kann", sagte Kohlschreiber. Warum er gewann? "Ich glaube, dass ich heute der cleverere Spieler gewesen bin."

Der Nummer vier der Welt fehlt es an Variationen, wenn Plan A nicht klappt

Das ist als deutliche Botschaft an das Team von Zverev zu verstehen, zu dem seit ein paar Tagen der einstige Weltklassespieler Ivan Lendl gehört, der als Trainer schon Andy Murray zu dessen ersten Grand-Slam-Titeln und auf Platz eins der Weltrangliste geführt hat. Erste Ergebnisse dieser Zusammenarbeit bereits in New York waren nicht zu erwarten, es war jedoch bereits beim gemeinsamen Training zu beobachten, dass Lendl gar nicht mal so sehr daran interessiert ist, die Technik von Zverev zu verbessern - der junge Mann ist Vierter der Weltrangliste, er ist bereits Weltklasse, das darf man nicht vergessen.

Lendl sprach mit Zverev immer wieder über andere Dinge als Tennis, über Golf zum Beispiel, vor allem aber gab er den aufmerksamen Beobachter - und bei der Partie gegen Kohlschreiber dürfte Lendl genau gesehen haben, woran die beiden nun arbeiten müssen. Wenn eine Partie nach Zverevs Plan verläuft, dann kann er nur noch von den ganz Großen dieses Sports besiegt werden. Er wird jedoch unruhig, wenn es auch nur kleine Abweichungen von diesem Plan gibt, wenn es kälter ist, wenn die Bälle langsamer sind, wenn ein Linienrichter eine unglückliche Entscheidung trifft, wenn der Gegner sich unerfreulicherweise nicht an Zverevs Plan hält, sondern seine eigene Melodie spielt, wie es Kohlschreiber getan hat.

Zverev reagiert allergisch auf diese Abweichungen, und er hat dann keinen Ersatzplan dabei, so wie Lendl beim ersten Grand-Slam-Erfolg seiner Karriere einen dabei hatte, im French-Open-Finale 1984 gegen John McEnroe. Der amerikanische Tennisjazzer filetierte seinen Gegner zwei Sätze lang mit seiner aggressiven Serve-and-Volley-Strategie, doch dann stellte sich Lendl komplett um - und gewann. Lendl dürfte Zverev in den kommenden Wochen beibringen, die eigene Unvollkommenheit zu akzeptieren sowie die Fähigkeit und die Bereitschaft zu Variationen, wenn es mit Plan A nicht klappt.

Es fiel deshalb schon auf, wie Zverev auf sein Scheitern bei den US Open reagierte. Gewöhnlich zieht er nach Niederlagen in den Katakomben die rechte Oberlippe nach oben und ist kaum ansprechbar. Er war nun gewiss nicht fröhlich, er wirkte aber auch nicht betrübt oder gar verzweifelt. "Es ist ein Prozess, der ein bisschen dauern wird", sagte er - und sah dabei nicht unbedingt aus wie einer, der gerade verloren hat. Er sah eher aus wie einer, der sich sicher ist, dass er so eine Partie nicht noch einmal verlieren wird.