Von Gerald Kleffmann

Der letzte Schlag erzählte ein bisschen die Geschichte dieses Matches. Alexander Zverev stand zu weit hinter der Grundlinie. Jannik Sinner brachte sich in Position, er ließ seine Vorhand, die er so wunderbar mit viel Spin aus dem Handgelenk übers Netz befördern kann, noch einmal seine Arbeit verrichten. Zverev streckte sich, mit letzter Kraft. Aber er kam nicht mehr ganz hinter den Ball, und so verendete dessen Flug, noch ehe er über das Netz fliegen konnte. Sinner lächelte sanftmütig nach seinem 6:3, 6:3, 4:6, 6:3-Erfolg, der Aufstieg dieses 19-jährigen Südtirolers aus Innichen ist wirklich bemerkenswert. Erstmals stand er nun nicht nur im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers, sondern - mit dem Sieg gegen Zverev - er steht auch erstmals in einem dortigen Viertelfinale. Der 23-jährige Deutsche, die Nummer sieben der Weltrangliste, war diesmal nicht in bester Verfassung, das hatte sich früh im ersten Satz schon gezeigt.

"Ich bin komplett erkältet", sagte Zverev nach der Partie über 3:01 Stunden, und er klang auch so. "Ich kann nicht wirklich atmen, ich hatte Fieber." 38 Grad seien es in der Nacht gewesen. Die Beschwerden seien nach dem vorangegangenen Sieg gegen den Italiener Marco Cecchinato aufgekommen. Vor zwei Tagen hatte er im fies-kalten Nieselregen gewonnen. "Ich hätte nicht spielen sollen", sagte er, aber er wollte sich eine Chance geben. Dass es Symptome einer Corona-Infektion sein könnten, schloss er aus. Er sei mehrmals vom Turnier getestet worden. Er könne auch ganz normal Dinge schmecken, zudem sei sein Physio auch erkältet, mit dem er engen Kontakt natürlich stets hat.

Dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, machte sich früh im Match bemerkbar. Nach einem frühen Aufschlagverlust zum 0:2 und einem 1:4-Rückstand erbat Zverev beim Turnier-Physio ein Nasen- oder Halsspray. Wirklich frei wirkte er auch nicht in seinem Spiel, er neigte zu oft zu einem alten Verhalten: Er ließ sich zu weit hinter die Grundlinie zurückfallen. Später sagte er auch selbst: "Ich habe nichts gemacht, ich habe ihn alles machen lassen." Gleichwohl zollte er Sinners Leistung Respekt, "er hat gut gespielt", gab er zu. Das hatte Sinner in der Tat. Er dominierte die ersten beiden Sätzen so, als sei er der Favorit dieses Duells gewesen, Boris Becker befand in seiner Rolle als Fernsehkommentator: "Er bleibt komplett bei sich." Diese Ruhe ist absolut eine Stärke Sinners, der auch nach dem Aufbäumen Zverevs im dritten Satz zurück zu seinem aggressiven Auftreten fand. Sein Break zum 2:0 transportierte er souverän ins Ziel.

Zverev wusste danach noch nicht, wie es für ihn weitergeht, er wird noch mal getestet, das steht fest. Wie er so dasaß und mit belegter Stimme sprach, war klar: Zverev muss jetzt erst mal ins Bett und sich auskurieren.