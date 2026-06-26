Alexander Zverev hätte das Profil für eine große Erzählung, sagt PR-Experte Raphael Brinkert. Doch für eine angemessenere Vermarktung steht dem Tennisprofi seine Vergangenheit im Weg. Ein Gespräch über sein Image.

Raphael Brinkert zählt zu den renommiertesten Sportmarketing-Experten Deutschlands. Der 48-Jährige aus Haltern am See gründete 2013 die Agentur Jung von Matt Sports, ehe er sich selbständig machte. Als CEO der Kreativagentur brinkertlück mit Sitz in Hamburg betreute er unter anderem Wahlkämpfe von Angela Merkel und Olaf Scholz. Zu seinen Kunden im Sportbereich zählen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Europäische Fußball-Union (Uefa) sowie zahlreiche namhafte Unternehmen. 2021 erhielt seine Firma vom Fachmagazin W&V die Auszeichnung „Agentur des Jahres“.