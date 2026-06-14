Es waren turbulente Tage, die Alexander Zverev seit seinem Triumph bei den French Open in Paris erlebt hat. Der 29-Jährige hatte am 7. Juni in Paris erstmals in seiner Karriere einen Grand-Slam-Titel errungen, als er im Finale den Italiener Flavio Cobolli, 24, in fünf Sätzen bezwungen hatte. Danach gab er Interviews, noch auf dem Platz im Court Philippe-Chatrier, dann vor der Weltpresse, und seitdem gab es für ihn kaum eine Verschnaufpause. Zu Wochenbeginn standen PR-Termine mit der ATP, der Organisation der Männertour im Tennis , an, es folgte ein Besuch bei einem seiner Ausrüster in Herzogenaurach, dazwischen wieder Interviews, Interviews, Interviews. Immerhin zu einem Blitzbesuch in Monte-Carlo, wo der in Hamburg geborene Zverev lebt, reichte die Zeit noch. Und jetzt ist er auch schon wieder seit ein paar Tagen in Halle/Westfalen.

An diesem Sonntag stand beim Rasenturnier das nächste Schaulaufen Zverevs an, der Deutsche Tennis Bund (DTB) ehrte ihn am Nachmittag auf dem Centre Court für seine „Bedeutung für den deutschen Tennissport“. Bei der Veranstaltung ist der Weltranglistendritte der topgesetzte Spieler, in der ersten Runde trifft er auf den Tschechen Vit Kopriva. Fünf weitere Profis aus den Top Ten sind am Start, der Kanadier Felix Auger-Aliassime (4.), der US-Amerikaner Ben Shelton (5,), der Russe Daniil Medwedew (8.), der US-Amerikaner Taylor Fritz (9.) und Cobolli (10.). „Der Support, den ich aus Deutschland bekommen habe – nicht nur die letzten zwei Wochen, sondern die letzten 15 Jahre –, ist unglaublich“, sagte Zverev bei der Ehrung. „Es hat mir unfassbar viel gebracht, unfassbar viel geholfen, dass ich weiß, dass zu Hause wirklich alle mitfiebern.“

Zverev geht nun voller Zuversicht in die kurze Rasensaison im Tourkalender. Nach seinem Erfolg in Paris hatte er gesagt, er hoffe, dass jetzt „irgendwas geplatzt ist und ich da auch weitermachen kann. Ich habe erst eins der vier Grand Slams gewonnen. Ich will weiter an meinen Träumen arbeiten“. Dazu zählt vor allem auch das Erreichen des ersten Weltranglistenplatzes, den Zverev bislang noch nie innehatte. Sollte er beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 29. Juni) erstmals im All England Club das Finale erreichen, würde er schon mal am derzeit verletzt pausierenden Spanier Carlos Alcaraz, 23, vorbeiziehen. An der Spitze steht nach wie vor unangefochten der Italiener Jannik Sinner, 24. „Ich bin besser in Form als im letzten Jahr und kann, glaube ich, auch in Wimbledon was tun“, sagte Zverev.