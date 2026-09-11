Nachdem Alexander Zverev bei den US Open fünf Matches hintereinander spät am Abend gespielt hatte, auch, weil er es genau so wollte, stellte sich vor seinem Halbfinale an diesem Freitag eine drängende Frage: Würde er seinen Rhythmus auf einen neuen Zeitablauf umstellen können? Denn erstmals war in New York eine Partie mit seiner Beteiligung wesentlich früher als zuvor terminiert worden.