Nachdem Alexander Zverev bei den US Open fünf Matches hintereinander spät am Abend gespielt hatte, auch, weil er es genau so wollte, stellte sich vor seinem Halbfinale an diesem Freitag eine drängende Frage: Würde er seinen Rhythmus auf einen neuen Zeitablauf umstellen können? Denn erstmals war in New York eine Partie mit seiner Beteiligung wesentlich früher als zuvor terminiert worden.
US Open im TennisZverev erreicht Finale und kann wieder Grand-Slam-Sieger werden
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French-Open-Gewinner Alexander Zverev besiegt den Russen Chatschanow und kämpft am Sonntag um seinen nächsten großen Triumph. Endspielgegner ist US-Publikumsliebling Ben Shelton.
Von Gerald Kleffmann, New York
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