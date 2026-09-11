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US Open im TennisZverev erreicht Finale und kann wieder Grand-Slam-Sieger werden

Lesezeit: 4 Min.

Steht zum sechsten Mal in einem Grand-Slam-Endspiel: der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev.
Steht zum sechsten Mal in einem Grand-Slam-Endspiel: der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev.
Foto: Charly Triballeau/AFP

French-Open-Gewinner Alexander Zverev besiegt den Russen Chatschanow und kämpft am Sonntag um seinen nächsten großen Triumph. Endspielgegner ist US-Publikumsliebling Ben Shelton.

Von Gerald Kleffmann, New York

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Nachdem Alexander Zverev bei den US Open fünf Matches hintereinander spät am Abend gespielt hatte, auch, weil er es genau so wollte, stellte sich vor seinem Halbfinale an diesem Freitag eine drängende Frage: Würde er seinen Rhythmus auf einen neuen Zeitablauf umstellen können? Denn erstmals war in New York eine Partie mit seiner Beteiligung wesentlich früher als zuvor terminiert worden.

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:Zverev stürmt ins Halbfinale – und poltert kurz

Alexander Zverev fegt bei den US Open über den Niederländer van de Zandschulp hinweg – und ist noch zwei Siege vom Grand-Slam-Titel entfernt. Nun muss er allerdings widerwillig seine Gewohnheiten ändern.

Von Gerald Kleffmann

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