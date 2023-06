Von Gerald Kleffmann, Paris

Früher, als Alexander Zverev noch seinen Bruder auf der Tennistour dabei hatte, der auch Profi war, haben sie sich immer schöne Wettkämpfe geliefert. Vieles, was sie unternahmen, artete in einem Geschwisterduell aus. Der heute 35 Jahre alte Mischa erzählte einmal bei den Australian Open, als er das Viertelfinale erreicht hatte, dass sogar beim Frikadellen-Essen die Rivalität ausgelebt wurde. Sie mussten sich immer gegenseitig reizen und an ihre Grenzen gehen, selbst bei harmlosen Angelegenheiten. So entstand wohl das, was im Englischen "Resilience" heißt, Widerstandsfähigkeit. Internationale Profis reden oft davon.