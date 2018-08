13. August 2018, 11:17 Uhr Alexander Zverev Das Talent ist genervt

Alexander Zverev verliert in Toronto gegen den jungen Griechen Stefanos Tsitsipas nach teilweise grotesken Fehlern.

Auf der Pressekonferenz gibt er sich genervt, sarkastisch und verschwindet irgendwann einfach.

Die Vorkomnisse fügen sich in ein für Zverev nicht gerade freundliches Gesamtbild.

Von Jürgen Schmieder

"Lächerlich!" Das war das Urteil von Alexander Zverev über dieses Viertelfinale in Montreal, das er mit 6:3, 6:7, 4:6 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verlor. Und auch wenn Zverev seine Niederlagen bekanntermaßen radikal bewertet - in diesem Fall stimmte es: Er hatte im zweiten und dritten Satz einen Vorsprung hergeschenkt, im Tiebreak zwei Matchbälle vergeben und sich immer wieder groteske Fehler geleistet. Es hatte, und das ist tatsächlich keine Übertreibung: bisweilen lächerlich gewirkt.

Auf der Pressekonferenz wirkte Zverev nicht wie der 21 Jahre alte Surfer- und Sunnyboy, als der er bisweilen gezeichnet wird, sondern eher wie der todtraurige Bassist einer melancholischen Grunge-Rock-Band. So sieht er nach Niederlagen häufiger aus. Er reagierte in Toronto genervt auf die Fragen von Journalisten ("Das habe ich in den vergangenen drei Tagen schon zwei Mal beantwortet. Die ATP kann dir sicher eine Kopie besorgen"), und er stand am Ende nach einer sarkastischen Antwort ("Toll für ihn", auf die Frage, was er von den lautstarken Tsitsipas-Fans halte) einfach auf und verschwand. Zwischendurch hatte er über seinen Gegner erklärt: "Ich glaube nicht mal, dass er gut gespielt hat." Zur sportlichen Einordnung: Auf dem Weg ins Finale von Montreal gegen Rafael Nadal besiegte Tsitsipas die Top-Ten-Spieler Dominic Thiem, Novak Djokovic, Zverev und Kevin Anderson.

Der Grieche ist ein unangenehmer Gegner, gewiss, es macht keinen Spaß, gegen ihn anzutreten. Er sieht aus und benimmt sich bisweilen wie der wilde Gitarrist einer phlegmatischen Grunge-Rock-Band. Für seine Körpergröße (1,90 Meter) bewegt er sich flink, er kann seinen Rückhand-Topspin (einhändig!) auf eine ungeheuerliche Reise schicken und ist auch mit einem präzisen Auge gesegnet. Dazu agiert er für sein Alter (er feierte am Sonntag seinen 20. Geburtstag) so gelassen und abgebrüht, wie es im Männertennis seit Björn Borg nur wenige waren. Tsitsipas, behaupten jetzt einige, könne der nächste Star dieses Sports werden. Moment mal: Soll das nicht Alexander Zverev sein?

Nicht jeden bringen Emotionen weiter - wie einst John McEnroe

Kann schon sein, dass Zverev deshalb ganz besonders genervt war über diese Niederlage und die damit verbundenen Fragen zu diesem Typen, der ihn gerade besiegt hatte. Und doch ist Zverev gerade in diesem Jahr derart häufig verhaltensauffällig geworden, dass sich die Vorkommnisse nicht mehr als Einzelereignisse abtun lassen. Sie fügen sich vielmehr zu einem für Zverev nicht gerade freundlichen Gesamtbild: Er hat Journalisten verkohlt ("Ich habe kein Wort verstanden, aber das ist ja auch egal"), gegen Rivalen gestänkert, in Wimbledon sogar gegen einen Offiziellen gewettert: "Was er sagt, ist unwichtig, er ist doch nur ein Linienrichter." Kann es sein, dass Zverev diesen Sport, den er ausübt und den er künftig als Klassenbester prägen will, nicht gebührend respektiert?

Am Freitag hat Zverev am Ende des zweiten Satzes seinen Schläger zertrümmert. Mal wieder. Und es fällt einem nun diese wunderbare Szene aus dem Film "Borg vs. McEnroe" ein, in der Borg die Partie seines Rivalen am Fernseher verfolgt. Borgs Frau Mariana erklärt, dass McEnroe nun bald die Kontrolle über sich und die Partie verlieren werde. "Nein", sagt Borg: "Der braucht das." Woher Borg wusste, dass McEnroe das braucht? Weil der Schwede über sich selbst wusste, dass er so was gar nicht brauchen konnte, und er sich deshalb im Spiel zu spartanischer Selbstkontrolle zwang.

Zverev wird häufig als emotionaler Typ bezeichnet, er ist auch deshalb beliebt, weil er eben kein tennisspielender Roboter ist. Sportlich allerdings fällt es mittlerweile auf, dass ihm diese Emotionen auf dem Platz nicht besonders helfen, wie sie einst John McEnroe geholfen haben. Sie schaden ihm. Zverev hadert mit seiner Unvollkommenheit, er ist plötzlich genervt von herumlaufenden und lärmenden Zuschauern, von Insekten auf dem Spielfeld, von sich und dem Gegner. Er verliert die Kontrolle über sich und die Partie.

"Ich arbeite seit Jahren mit einem Sportpsychologen zusammen - und der hat mir was gesagt, an das ich mich immer wieder erinnere", sagte der siegreiche Tsitsipas: "Einen guten Spieler erkennt man an einem schlechten Tag." Diesen Ratschlag sollte auch Zverev hören, und vielleicht sollte er ihn auch beherzigen, sonst könnte er noch einige lächerliche Partien in seiner Karriere erleben.