11. Mai 2019, 22:29 Uhr Alexander Zverev Das beste Spiel seit langem

Der beste deutsche Profi scheitert am Griechen Tsitsipas, spielt aber phasenweise rasantes Tennis. Nach zuletzt komplizierten Wochen dürfte Zverev das Madrider Turnier als Fortschritt werten.

Alexander Zverev wirkte gelassen, sogar ein kleines Lächeln war zu erkennen. "Natürlich bin ich enttäuscht über diese Niederlage, aber ich hatte auch einen sehr guten Gegner", sagte der 22-Jährige nach dem 5:7, 6:3, 2:6 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale von Madrid: "Es gibt nun mal solche Tage."

Der beste deutsche Tennisspieler hat in den vergangenen Wochen häufig verloren. Er hat mit der Form gehadert und auch manchmal mit dem Schicksal, nachdem er in München und Barcelona jeweils Matches verlor, in denen er Matchball gehabt hatte. Zverev wirkte ratlos. Das Turnier in Madrid dürfte er als Fortschritt werten. Zum ersten Mal seit Ende Februar schaffte er zwei Siege nacheinander. Zverev gewann gegen den zähen Spanier David Ferrer, der seine Karriere beendete, und gegen den aufstrebenden Polen Hubert Hurkacz. Trotz der Niederlage gegen Tsitsipas zeigte er sein bestes Spiel auf Sand in dieser Saison. "Ich muss natürlich noch einiges verbessern, aber ich habe ja im Hinblick auf Paris auch noch ein bisschen Zeit", sagte Zverev.

Vor allem im zweiten Satz konnte er sein druckvolles Spiel entfalten, gegen das der Gegner wenig tun kann. Aber noch gelang es Zverev nicht, diese Art Tennis über ein gesamtes Matches zu spielen. Gerade in den wichtigen Situationen produzierte er zu viele Fehler oder ließ sich zu weit hinter die Grundlinie drängen. "Ich war im dritten Satz nicht aggressiv genug, auf der anderen Seite hat Tsitsipas fast perfektes Sandplatztennis gespielt", sagte Zverev, der im Vorjahr bei seinem Turniersieg in Madrid der Perfektion ziemlich nahe gekommen war. Kein einziges Mal musste er seinen Aufschlag abgeben, musste sogar nur einen Breakball abwehren. Sein Auftritt war geprägt von großer Dominanz. Es war wohl das beste Turnier, das Zverev bisher gespielt hat.

Die damals erspielten Weltranglistenpunkte (1000) fehlen Zverev nun, weshalb er in der Weltrangliste auf Platz fünf abrutscht. Das anstehende Turnier in Rom wird wichtig: Hier stand Zverev 2018 im Finale, muss 600 Punkte verteidigen. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft er entweder auf Matteo Berrettini (Italien) oder den Franzosen Lucas Pouille.