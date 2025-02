Tennis:Alexander Zverev verliert gegen Qualifikanten

Das verlorene Australian-Open-Finale wirkt bei Tennisprofi Alexander Zverev auch einen Monat später noch nach. Anstatt in Abwesenheit des wegen Dopings gesperrten Jannik Sinner (Italien) im Kampf um Platz eins Boden gutzumachen, reihte Zverev auf seiner Lateinamerika-Tour eine Niederlage an die nächste. Nach den Viertelfinal-Niederlagen in Buenos Aires und Rio de Janeiro war für Zverev im mexikanischen Acapulco im Achtelfinale Schluss. Beim 3:6, 4:6 gegen den 19 Jahre alten US-Qualifikanten Learner Tien zeigte der Melbourne-Finalist eine enttäuschende Vorstellung und wirkte eine Woche vor dem Masters-1000-Event in Indian Wells sichtlich angeschlagen.