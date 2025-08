Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat beim Masters in Toronto seinen 500. Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der topgesetzte Weltranglistendritte bezwang den Italiener Matteo Arnaldi nach anfänglichen Problemen 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 und zog ins Achtelfinale ein. In der Runde der besten 16 wartet der an Position 14 eingestufte Argentinier Francisco Cerundolo auf den Hamburger. Für seine 500 Siege benötigte Zverev insgesamt 712 Partien, nur sechs Spieler erreichten den Meilenstein im 21. Jahrhundert schneller als der Tokio-Olympiasieger.