Wahrscheinlich wird man es ihm wieder nicht ansehen, wenn er sich am Freitagabend zu seinem Debüt im deutschen Tor einfindet, aber hinter Alexander Nübel liegen Tage voller Aufregung. Als er am Montag bei der Nationalmannschaft in Herzogenaurach eintraf, wusste er noch nicht, ob er in einem der beiden anstehenden Länderspiele – im bosnischen Zenica und drei Tage später in München gegen die Niederlande – zum Einsatz kommen oder ob nicht doch Oliver Baumann den Zuschlag als Stellvertreter für den verletzten Marc-André ter Stegen erhalten würde. Seit Dienstagabend hat er Gewissheit: Im übersichtlichen Stadion Bilino Polje mit 13 000 Besucherplätzen wird seine große Stunde schlagen, und Nübel sieht sich, ein paar Tage nach seinem 28. Geburtstag, auf dem vorläufigen Gipfel seiner alles andere als linearen und teils durchaus steinigen Karriere angekommen.

Ein skurriler Zufall will es, dass die alte Industriestadt Zenica am Fluß Bosna seit 1969 eine Partnerstadt von Gelsenkirchen ist, wo Nübel als junger Torhüter die Freuden und die Leiden des Profifußballs kennenlernte. Als er 2015 schweren Herzens seinen heimischen Landstrich in Ostwestfalen verließ und aus Oberntudorf in der Nähe von Paderborn nach Gelsenkirchen umzog, um Torwart bei Schalke 04 zu werden, konnte er die Erfahrungen, die der Job bieten würde, nur erahnen. Sein Einstand als Profi auf Schalke, im Mai 2018 in Vertretung von Hauptkeeper Ralf Fährmann, war noch ein unbeschwertes Vergnügen: Es war der letzte Spieltag, Schalke firmierte längst als Vizemeister, was damals wegen der heillos dominanten Bayern tatsächlich ein Titel war, und die Null hatte mit ihm Bestand.

Eben jene Bayern fanden bald Gefallen am inzwischen zum Stammtorwart aufgerückten Nübel, und Nübel fand Gefallen an der Idee, im mächtigen, aber auch Schutz verheißenden Schatten von Manuel Neuer zu einem besseren Torwart heranreifen zu dürfen. Das Abschiedssemester in Gelsenkirchen forderte ihn hart. Er wurde nach seiner Zusage an die Münchner als Kapitän abgesetzt und hatte fortan nicht nur die gegnerischen Angreifer, sondern auch das heimische Publikum gegen sich. Tiefpunkt von bleibender Erinnerung: Als Ende Februar 2020 beim 0:3 in Köln die FC-Fans „Nübel raus!“ riefen und die Schalke-Fans sofort in den Chor einstimmten.

Alexander Nübels wechselhafte Torwart-Biografie hat wenig gemeinsam mit der Laufbahn seines 34 Jahre alten Nationalelf-Kollegen Baumann, der als Profi zwei Vereinen in jeweils beschaulicher Umgebung angehört hat: Dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim. In München erlebte Nübel, dass Manuel Neuer nicht bereit war, ihm (wie zugesichert) etwas abzugeben vom großen Bayern-Programm. Er ließ sich daher nach Monaco ausleihen und lernte dort zwar Selbstständigkeit, aber trotz zwei Spielzeiten im konstanten Einsatz verließen ihn nicht seine grundsätzlichen Zweifel. Sein außergewöhnliches Talent hat noch kein Fachtrainer je infrage gestellt, doch die selbstgestellte Frage Wie gut bin ich wirklich? verfolgte ihn auch im sonnigen Südfrankreich.

Mit sechs Profis ist die Fraktion des VfB Stuttgart die größte im Kader

Dass er mal im deutschen Tor stehen könnte, das war schon absehbar, als Trainer Domenico Tedesco in Schalkes Winterquartier für die Rückrunde den offenen Konkurrenzkampf ausrief und Fährmann den Platz an Nübel verlor. Die Fortschritte, die noch fehlten, machte er aber erst beim VfB Stuttgart, wo ihn der FC Bayern geparkt hat, bis eines Tages Manuel Neuer vielleicht doch mal den Rückzug antritt. Den Vertrag hat man entsprechend erneuert. Aus München wird Nübel weiterhin fernbetreut vom dortigen Torwartcoach Michael Rechner, beim VfB hat der Fachreferent Steffen Krebs die Entwicklung befördert. Auch Sebastian Hoeneß wird großer Einfluss nachgesagt, besonders als spielender Torwart ist Nübel besser geworden. Die manchmal fast aufreizend wirkende Coolness im Angesicht des gegnerischen Angreifers hat er sich erst beim VfB angeeignet.

Den Aufstieg zum Nationalspieler hat er aber, wie Julian Nagelsmanns aktuellem Aufgebot anzusehen ist, nicht exklusiv in seinem Klub. Schon im Sommer bei der EM hat der VfB als Hoflieferant des DFB die üblichen Adressen in München und Dortmund abgelöst. Auch jetzt ist die sechs Köpfe zählende Stuttgarter Fraktion wieder die größte im Kader, und das liegt – vom Nachrücker Jamie Leweling abgesehen – nicht mal an der Flut verletzungsbedingter Absagen, die Nagelsmann jetzt ereilt haben.

Nübel hat es also gut getroffen mit seinem Leiharbeiter-Umfeld. Als „Belohnung“ und als „Krönung“ sieht er sein bevorstehendes Debüt, wie er in einem RTL-Interview sagte. Das Spiel in München, am Ort seiner künftigen sportlichen Heimat, bekommt zwar der Hoffenheimer Baumann. Doch der Konkurrenzkampf um die Spiele bis zu Ter Stegens Rückkehr – was kaum vor September 2025 passieren wird – beginnt am Freitagabend in Gelsenkirchens Partnerstadt Zenica.