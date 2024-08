Ski alpin:Weitere Schulteroperation bei Alexander Aamodt Kilde

Skistar Aleksander Aamodt Kilde hat nach seinem Horrorsturz von Wengen auf dem Weg zum Comeback einen herben Rückschlag erlitten. Der 31 Jahre alte Norweger musste sich einer Operation an der Schulter unterziehen und fällt für unbestimmte Zeit aus. „Kleines Update und nicht die Art von Update, die ich mir hätte vorstellen können. Ich hatte in den letzten Wochen mit erhöhten Schmerzen in meiner operierten Schulter zu kämpfen, die wirklich wie eine normale Reaktion schienen, nachdem ich die Belastung erhöht habe. Kurz gesagt: Ich habe eine Infektion bekommen, was ein ziemlicher Rückschlag in meiner Reha ist“, teilte Kilde auf Instagram mit. Dies bedeute nun „sechs Wochen Antibiotika, bis die Infektion weg ist. Nach diesen sechs Wochen werden wir sehen, was die nächsten Schritte sein werden“, führte der Speedfahrer weiter aus: „Das ist ziemlich schade, aber wir kämpfen weiter.“