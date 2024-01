Kommentar von Felix Haselsteiner

Gleich mehrere Entscheidungen sind an diesem Wochenende getroffen worden, die für den alpinen Skisport kurz- und langfristige Folgen haben werden. Zum einen herrscht schon Mitte Januar, zweieinhalb Monaten vor dem Weltcup-Finale, nur noch theoretische Spannung im Wettstreit um den größten Titel, der in diesem Winter zu vergeben ist. Der Gesamtweltcup ist dem Schweizer Marco Odermatt nur noch zu entreißen, wenn ihm bei einem der Rennen das passiert, was seinen größten Konkurrenten zuletzt widerfahren ist: Vor dem Jahreswechsel verletzte sich der Österreicher Marco Schwarz schwer. Nun, in Wengen, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der mit Schnittwunden und einer ausgekugelten Schulter davon kam.