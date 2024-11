ATP-Finals im Tennis:Ein Turnier nach Zverevs Geschmack

Auf der in blauem Licht erstrahlenden Piazza Carlo Alberto mitten in Turins Altstadt hat sich Alexander Zverev einen Ehrenplatz gesichert. Immer im Duo werden dort am Donnerstagabend die Gesichter von zwei Tennisspielern auf die Fassade der Nationalbibliothek projiziert, auf wem der Hauptfokus liegt, ist völlig klar: Jannik Sinner, Weltranglistenerster, umjubelter Sportheld der Italiener, Auslöser eines landesweiten Booms für kleine, gelbe Filzkugeln, steht in Turin im Fokus. Er wird daher natürlich als Letzter in Übergröße eingeblendet. Neben ihm allerdings taucht nicht sein zuletzt intensivster Rivale auf – der Spanier Carlos Alcaraz – sondern der Spieler, der in Turin vermutlich die größte Herausforderung für Sinner werden dürfte.

Mit einem Sieg beim Masters-Turnier in Paris in der vergangenen Woche ist es Zverev gelungen, sich erneut den Platz direkt neben dem Tennisthron zu sichern. Als Weltranglistenzweiter tritt er in der kommenden Woche beim ATP-Finalturnier der besten acht Spieler der Weltrangliste an, diese Position nahm er zuletzt für einige Wochen im September und eine Phase im Jahr 2022 ein. Zverev ist erster einer ganzen Gruppe an Verfolgern des derzeit überaus dominanten Sinner, den selbst die Wiederaufnahme seines Doping-Verfahrens durch die Wada nicht außer Tritt zu bringen scheint. Und wie man am Donnerstagabend sehen konnte, fühlt sich Zverev in dieser Rolle als Anführer der Verfolger ausgesprochen wohl.

SZ Plus Tennislegenden McEnroe und Borg : Das Ende von Yin und Yang Sieben Jahre haben die alten Rivalen John McEnroe, 65, und Björn Borg, 68, dem Laver Cup als Kapitäne gedient und Roger Federers Turnier mitgestaltet. Jetzt werden sie abgelöst – und nicht nur bei den Spielern schwingt Wehmut mit. Von Barbara Klimke

In zwei Vierergruppen wurden die besten Acht beim Finalturnier aufgeteilt, jeweils zwei Profis qualifizieren sich für das Halbfinale. Zverev spielt in der nach der australischen Tennis-Legende benannten John-Newcombe-Gruppe gegen Alcaraz, Casper Ruud und Andrej Rublew. Auch zur Auftakt-Pressekonferenz, die in einem prachtvollen Saal des Museo del Risorgimento stattfand, trat das Quartett geschlossen mit Zverev als Gruppenführer an – und befasste sich umgehend mit der Frage, die das Finalturnier in Turin immer wieder umgibt.

„Wenn wir das Jahr beginnen, ist es immer das Hauptziel, sich für das Finale hier zu qualifizieren“, sagte Zverev und begann zu lachen. Alcaraz neben ihm hatte schon bei der Frage geschmunzelt und damit die anderen, schließlich auch Zverev angesteckt, denn: Spieler, Journalisten und mutmaßlich sogar der einstige König von Sardinien-Piemont Carlo Alberto, unter dessen gigantischem Gemälde diese Tennis-Pressekonferenz stattfand, wissen um die wahrhaftige Bedeutung dieses Turniers am Jahresende.

In Turin haben Tennisbälle in den Läden die Weihnachtsdeko verdrängt

Selbstverständlich sind die ATP Finals deutlich hinter den vier Grand-Slam-Turnieren zu sehen. Vermutlich sind auch einige Turniere der Masters-Serie für die Spieler von größerer Bedeutung, etwa die amerikanischen Veranstaltungen in Indian Wells und Miami oder die prestigeträchtigen Turniere in Monte-Carlo oder Rom im Frühling, wo Zverev in diesem Jahr gewinnen konnte. Die Finals in Turin hingegen sind hauptsächlich für die ATP, die hier direkt als verantwortlicher Veranstalter auftritt, von großer Wichtigkeit. Dass die Standortwahl in Norditalien zufällig mit einem Tennisboom und einer italienischen Nummer eins zusammenfallen, ist dabei das Glück des Tennisverbands.

Meinung Tennis : Tickets für sieben Euro – nicht mal das zieht in Saudi-Arabien Kommentar von Gerald Kleffmann

Einerseits kann man so ausgleichen, dass nach der Absage von Novak Djokovic zum ersten Mal seit 2001 keiner der sogenannten großen Drei mitspielen wird. Und andererseits überträgt sich unter dem Eindruck von Sinner eine gewisse Begeisterung auch auf den Standort. Man kann der bezaubernden Stadt am Fuße der Alpen geradezu dabei zusehen, wie sie enorme Freude über ihre Rolle als Gastgeber für die große Tenniswelt empfindet. Im starken Kontrast zu den Frauen-Finals etwa, die in dieser Woche vor dürftigen Publikumszahlen im saudi-arabischen Riad stattfinden, sind nur noch Restplätze verfügbar im Wochenverlauf. In ganz Turin haben Tennisbälle- und schläger in den Läden die beginnende Weihnachtsdeko noch einmal als Leitmotive verdrängt.

Draußen auf dem Platz warten am Abend immer noch Hunderte Menschen in der Kälte geduldig auf Autogramme, während die Tennisspieler drinnen wieder zu etwas Ernsthaftigkeit zurückgekehrt waren. Zverev nämlich hatte noch eine seriöse Antwort parat auf die Frage nach der Bedeutung dieses Turniers, das er 2018 und 2021 gewinnen konnte: „Es ist besonders, dass man zum Start sofort gegen einen der besten Spieler der Welt spielt“, sagte er und sprach ein Mental-Problem an: „Ich spiele bei Grand Slams am Anfang zu häufig unnötige, lange Fünfsatzmatches gegen Spieler, gegen die ich keine fünf Sätze spielen sollte. Das kostet mich Energie. Hier weiß ich, dass ich ab dem ersten Punkt fokussiert sein muss. Es motiviert mich, gegen die Besten mein bestes Tennis zu spielen.“

Ein interessanter Einblick war das zum Ende einer Tennissaison Zverevs mit einigen Höhen, aber eben dem Manko des noch immer fehlenden Grand-Slam-Titels. Selbst ein weiterer Turniersieg in der kommenden Woche würde an der Gesamtbilanz wenig ändern, dazu reicht das Prestige der ATP-Finals nicht aus. Bei all der schönen Begeisterung in der Stadt bleibt Turin für Zverev ein Zwischenstopp: Die nächste Chance, um seine Karriere endlich zu vollenden, bietet sich erst im Januar in Melbourne.