Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Natürlich fiel Carlos Alcaraz nach seinem Finalsieg in Miami dramatisch zu Boden, schlug seine Hände über den Kopf und starrte strahlend gen Himmel, als könne er überhaupt nicht begreifen, was für eine unglaubliche Leistung er da erbracht hatte. Es ist das allgemein anerkannte Jubelritual für Tennisprofis, gefolgt von der innigen Umarmung mit dem Trainer. Alcaraz lief also auch hinüber zu Juan Carlos Ferrero, der war wegen eines Trauerfalls in der Familie zunächst in Spanien geblieben, war dann aber extra eingeflogen, um den ersten Masters-Erfolg in der Karriere seines erst 18 Jahre alten Schützlings nur ja nicht zu verpassen. 7:5, 6:4 gegen Casper Ruud (Norwegen) lautete der Sieg am Ende in Zahlen.

So weit, so normal, mochte man glauben, doch das ist es freilich nicht: Angesichts der Leistungen von Alcaraz in diesem Jahr - bei den Australian Open unterlag er in der dritten Runde Matteo Berrettini im Tie-Break des fünften Satzes, danach gewann er Rio und verlor im Halbfinale von Indian Wells einen Krimi gegen Landsmann Rafael Nadal - ist dieser Erfolg ziemlich glaublich. Alcaraz gilt schon seit Jahren als mögliche Zukunft dieses Sports; doch nun ist diese Zukunft Gegenwart geworden, und das führt unter anderem wieder zu seinem Trainer.

Ferrero arbeitet seit 2019 mit Alcaraz. Davor war er sieben Monate lang Trainer von Alexander Zverev gewesen - der damals als sichere Zukunft galt und mittlerweile in einer Gegenwart angekommen ist, in der er in Indian Wells seine erste Partie gegen Tommy Paul (USA, 24 Jahre) verlor und in Miami gegen den späteren Finalisten Ruud (23) im Viertelfinale. Als Gründe für die Trennung hatte Ferrero damals angegeben, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gebe, wie sich Tennisprofis abseits des Platzes verhalten sollten: "Dinge wie Essen, Ausruhen oder der Umgang mit dem Rest des Teams."

Es soll aber nicht um das Ende der Zverev-Ferrero-Beziehung gehen, zumal Zverev im vergangenen Jahr sechs Titel gewonnen hat, darunter Olympia und die ATP Finals am Ende der Saison - ihm fehlt nur ein Grand-Slam-Erfolg (oder ein Sieg gegen einen Top-Spieler bei einem dieser großen Turniere) in der mittlerweile illustren Sammlung. Es soll um einen gehen, der eben diesen Erfolg verhindern könnte, weil die Ankunft in der Weltspitze durch diesen Triumph in Miami real geworden ist: Alcaraz wird nun auf Platz elf der Weltrangliste geführt, bei den nun folgenden Sandplatz-Turnieren in Europa (und damit auch den French Open) gehört er zu den Favoriten, und die Gründe dafür waren auf den eher langsamen Hartplätzen in den USA zu bestaunen.

Flinke Beine eines spanischen Tennisprofis zu erwähnen ist in etwa so, als würde man sagen, dass die deutsche Fußball-Nationalelf eine Turniermannschaft sei oder ein mexikanischer Boxer aggressiv. Es ist nur so, dass Alcaraz aus diesem Klischee sogar noch herausragt, und dass dies gerade bei der Partie in Indian Wells gegen Nadal zu sehen war, wenn man sich auf der Tribüne hinter der Grundlinie platzierte und die Geschwindigkeit live erlebte: Nadal ist selbst beweglich wie kaum ein anderer, vor allem aber ist er ein Meister in der Kunst, Ballwechsel zu gestalten: Er variiert Tempo, Spin und Winkel geduldig, bis der Gegner langsamer, unkonzentrierter und damit ungeduldiger wird. Alcaraz indes tat all das nicht, und deshalb wirkte die Partie gegen Nadal irgendwann wie das Hase-Igel-Duell - nur mit zwei Kontrahenten, die beide Hase-Igel-Hybride sind.

Alcaraz' Schwäche ist noch der Aufschlag

Das derzeit Faszinierendste bei Alcaraz ist aber die mentale Stärke angesichts seiner erst 18 Jahre - er ist der jüngste Master-Sieger der Geschichte nach Nadal und Michael Chang (USA). Er kommt nicht unbekümmert daher, sondern vielmehr abgezockt: Er bleibt selbst bei Rückschlägen (er lag im Endspiel im ersten Satz mit 1:4 zurück) völlig gelassen und argumentiert bei Fehlern des Schiedsrichters nicht wütend wie so viele andere, sondern bietet wie im Miami-Halbfinale gegen Hubert Hurkacz (Polen) an, den Punkt einfach zu wiederholen. Davor hatte er in Miami Stefanos Tsitsipas (Griechenland), auch eine mögliche Zukunft des Sports, abgebrüht besiegt und im Viertelfinale gegen Miomir Kecmanovic (Serbien, hatte davor gegen Indian-Wells-Sieger Taylor Fritz gewonnen) den Tie-Break des dritten Satzes für sich entschieden.

Beine und Kopf als Kombination, Hase-Igel-Hybrid eben; die einzig erkennbare Schwäche ist derzeit die Präzision beim Aufschlag; laut Ferrero arbeitet Alcaraz genau daran, um dann eben keine wirkliche Schwäche mehr zu haben - wie Nadal. "Gratulation zu deinem historischen Triumph in Miami", schrieb der nur wenige Momente nach diesem Alcaraz-Sieg bei Twitter: "Es ist der erste von vielen, die sicherlich folgen werden." Die Zukunft im Männertennis ist Gegenwart; nicht nur, weil der Sieger 18 Jahre alt ist. Das Durchschnittsalter der Halbfinalisten Alcaraz, Ruud, Hurkacz und Francisco Cerundolo (Argentinien): 22 Jahre.