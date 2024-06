EM-Kolumne „Li La Land“:Der Spaghetti-Bruch von Dortmund

Per carità! Vor den Augen von Italienern Pasta zerbrechen? Ein albanischer Fan wagt das Ungeheuerliche – und darf sich doch als Gewinner fühlen.

Glosse von Gerald Kleffmann

Die albanische Fußballnationalmannschaft hat zwar ihr erstes EM-Spiel verloren, dafür haben die albanischen Fans am Samstagabend einen Erfolg errungen. Ein Anhänger hatte sich vor dem Anpfiff in Dortmund erdreistet, vor einer Gruppe italienischer Unterstützer eine Packung Spaghetti in die Hand zu nehmen – und diese lustvoll zu brechen.