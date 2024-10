Nein, Alba Berlin ist nicht Tabellenletzter, weder in der Basketball-Bundesliga (BBL) noch in der Euroleague. Aber ein wenig unheimlich wirkt es schon, wenn man Deutschlands Spitzenteam plötzlich in beiden Wettbewerben an drittletzter Position wiederfindet. Ungewohnt ist daran vor allem der Stand in der heimischen Liga, denn in Europa hat man sich schon damit abgefunden, dass die anderen halt viel mehr Geld und darum auch bessere Spieler haben. Der vom Verein selbst propagierte „Alba-Weg“ sieht bekanntlich vor, in der Hauptstadt an der Idee der Talententwicklung und Nachwuchsförderung festzuhalten - und im Zweifel auch mal europäisch hinterherzuhinken. So geht das seit Jahren.