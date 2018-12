Manuel Neuer

Trat bei diesem niederländisch-deutschen Fußballfest mutig für die Völkerverständigung ein und lief - vom Trikot bis zu den Schuhen - in Oranje auf. War vielleicht als psychologischer Trick in eigener Sache gedacht, hatte Neuer doch beim letzten Auftritt in diesem Stadion (0:3 mit der Nationalelf) mächtig gepatzt. Klappte aber nicht. Beim ersten Gegentreffer zu zögerlich, beim Elfmeter blieb Neuer einfach in der Tormitte stehen, was besonders blöd aussah, weil Tadics Schuss in den Winkel rauschte. Beim 3:3 dann wieder Zuschauer. Amsterdam ist nichts für ihn.