Ein dramatischer Mittwochabend hat das Titelrennen in der niederländischen Fußballmeisterschaft auf den Kopf gestellt. Ajax Amsterdam verlor am vorletzten Spieltag durch ein extrem spätes Gegentor zum 2:2 beim FC Groningen die Tabellenführung. Vier Spieltage zuvor hatte der Rekordmeister noch neun Punkte Vorsprung auf den Rivalen PSV Eindhoven , seither gelang Ajax aber kein Sieg mehr.

Im vorletzten Spiel sah es lange nach einem Pflichterfolg für Ajax aus: Die Gäste führten 2:1, am Ende spielten sie nach einer roten Karte gegen Groningen sogar in Überzahl. Doch in der neunten Minute der Nachspielzeit gelang Groningen der Ausgleich. Der löste rund 200 Kilometer südlich Ekstase aus. In Eindhoven, wo die PSV parallel gegen Almelo 4:1 gewonnen hatte, verfolgten Fans und Spieler die Ajax- Schlussminuten am Handy. Als der späte Ausgleich die Runde machte, brach kollektiver Jubel aus.

Denn Eindhoven steht nun dicht vor der Titelverteidigung. Ajax-Trainer Francesco Farioli bemühte sich um Fassung: „Diese Woche hat uns gezeigt, dass es eben erst vorbei ist, wenn es vorbei ist“, sagte der Italiener. Nach zwei titellosen Krisenjahren schien Ajax vor dem 37.Meistertitel zu stehen – nun kann Eindhoven beim Finale der Eredivisie am Sonntag mit einem Sieg bei Sparta Rotterdam den Titel verteidigen.