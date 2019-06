23. Juni 2019, 18:51 Uhr Ajax Amsterdam De Ligt vor Wechsel zu Juventus

Der von mehreren Fußball-Topklubs umworbene Matthijs de Ligt steht vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Wie der TV-Sender Sky Italia und die niederländische Zeitung De Telegraaf berichten, werde sich der Verteidiger von Ajax Amsterdam wohl für den italienischen Rekordmeister entscheiden. Vor allem für Frankreichs Meister Paris Saint-Germain, der mehrfach Interesse an der Verpflichtung des 19 Jahre alten Niederländers gezeigt hatte, wäre der Transfer zu Juve ein herber Rückschlag. Auch Manchester United und der FC Barcelona sollen um die Dienste des Kapitäns von Ajax geworben haben. Laut Gazzetta dello Sport könnte sich Juventus im Falle einer Verpflichtung unter anderem vom deutschen 2014er-Weltmeister Sami Khedira trennen. Offenbar hatte zuletzt sogar Cristiano Ronaldo mit de Ligt über einen möglichen Wechsel zu Juventus nach dem Endspiel der Nationenliga gesprochen. Die Ablöse wird laut Sky Italia zwischen Juventus und Ajax noch verhandelt und soll zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen. Der 19 Jahre alte de Ligt gilt als einer der gefragtesten Spieler in Europa, nachdem er Ajax zum Double-Gewinn in der niederländischen Meisterschaft und im Pokal verholfen hatte. Nach der 0:1-Niederlage der Niederländer im Finale der Nations League gegen Portugal hatte de Ligt davon gesprochen, dass er noch nicht wisse, wohin er wechseln werde.