Freestylerin aus ChinaAlles rotiert und schart sich um Gu

Lesezeit: 3 Min.

Ailing Eileen Gu, in San Francisco geboren, gewann am Montagabend Silber für China.
Ailing Eileen Gu, in San Francisco geboren, gewann am Montagabend Silber für China. (Foto: JEFF PACHOUD/AFP)

Wo sie antritt, verändert sich das Gefüge: Freestylerin Eileen Gu ist verlässliche Medaillensammlerin, Medienliebling, Unternehmerin – hinter ihrem Strahlen verbirgt sich aber ein schmerzhafter Reifeprozess.

Von Felix Haselsteiner, Livigno

Ailing Eileen Gu schafft es immer, zu überragen. Manchmal auf ganz natürliche Art und Weise: Die 1,75 Meter große Gu stand am Montagabend zwar nur auf dem Treppchen des Podests der Olympia-Medaillengewinnerinnen in Livigno. Die wesentlich kleinere Olympiasiegerin aus Kanada, Megan Oldham, und die ebenfalls wesentlich kleinere Bronzegewinnerin aus Italien, Flora Tabanelli, wirkten dabei fast wie Nebencharaktere. Kein Wunder: Gu ist ihnen nicht nur körperlich entwachsen, sondern auch in fast jeglicher anderer Hinsicht.

