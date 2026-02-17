Ailing Eileen Gu schafft es immer, zu überragen. Manchmal auf ganz natürliche Art und Weise: Die 1,75 Meter große Gu stand am Montagabend zwar nur auf dem Treppchen des Podests der Olympia-Medaillengewinnerinnen in Livigno. Die wesentlich kleinere Olympiasiegerin aus Kanada, Megan Oldham, und die ebenfalls wesentlich kleinere Bronzegewinnerin aus Italien, Flora Tabanelli, wirkten dabei fast wie Nebencharaktere. Kein Wunder: Gu ist ihnen nicht nur körperlich entwachsen, sondern auch in fast jeglicher anderer Hinsicht.
Freestylerin aus ChinaAlles rotiert und schart sich um Gu
Lesezeit: 3 Min.
Wo sie antritt, verändert sich das Gefüge: Freestylerin Eileen Gu ist Silbergewinnerin, Medienliebling und Ski-Akrobatin – dabei hat ihre Geschichte bei Olympia auch eine politische Ebene.
Von Felix Haselsteiner, Livigno
