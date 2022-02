Meldungen im Überblick

Fußball, Afrika Cup: Rekordsieger Ägypten ist Senegals Nationalmannschaft ins Finale des Afrika Cups gefolgt. Die "Pharaonen" besiegten Gastgeber Kamerun am Donnerstagabend in der Hauptstadt Jaunde im Elfmeterschießen mit 3:1 - damit treffen die Liverpooler Mohamed Salah (Ägypten) und Sadio Mané (Senegal) am Sonntag im Endspiel aufeinander. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es im Stade d'Olembé 0:0. Ägyptens überragender Keeper Gabaski hielt zwei Strafstöße glänzend, der Kameruner Clinton N'Jie traf das Tor nicht. Zuvor hatte es in einem umkämpften, temporeichen und ausgeglichenen Duell auf beiden Seiten nur wenigen klaren Torchancen gegeben. Ägyptens Trainer Carlos Queiroz sah in der letzten Minute der regulären Spielzeit Gelb-Rot, weil er immer wieder gestikuliert und in Richtung Schiedsrichter-Assistent geschimpft hatte.

Senegal war am Vorabend ins Endspiel eingezogen. Die Löwen von Teranga besiegten Burkina Faso mit 3:1 (0:0) und nehmen damit den nächsten Anlauf auf ihren ersten Titelgewinn. Beim Afrika Cup 2019 hatte Senegal im Finale mit 0:1 gegen Algerien, das diesmal schon nach der Vorrunde ausgeschieden war, verloren. Im Stade d'Olembé war es am 24. Januar vor dem Achtelfinale zwischen Kamerun und den Komoren zu einer verheerenden Massenpanik gekommen. Nach der Tragödie mit acht Toten und 38 Verletzten war die Arena in Kameruns Hauptstadt Jaunde wieder freigegeben worden. Das Stadion wurde für 300 Millionen Dollar extra für das Turnier gebaut.

Fußball, Spanien: Real Madrid hat mit Ex-Weltmeister Toni Kroos das Halbfinale des spanischen Pokals verpasst. Knapp drei Wochen nach dem Sieg im Supercup mussten sich die Königlichen im Pokal-Viertelfinale Athletic Bilbao diesmal mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Für die geglückte Revanche der Gastgeber gegen den Spitzenreiter der Primera Division sorgte am Donnerstagabend Stürmer Alex Berenguer nach einer starken Einzelaktion mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze in der 89. Minute. Zuvor war Betis Sevilla durch ein 4:0 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastián ins Halbfinale eingezogen.

Doppeltorschütze Juanmi (12. und 57. Minute), der Brasilianer Willian Jose (83.) und der ebenfalls nach der Pause eingewechselte Aitor Ruibal (87.) trafen für das Gästeteam. Bereits am Vorabend buchten Rayo Vallecano (1:0 gegen RCD Mallorca) und der FC Valencia (2:1 gegen FC Cádiz) das Halbfinalticket für die Copa del Rey. Beim Supercup in der Wüste hat sich Real Madrid am 16. Januar den ersten Titel im Jahr 2022 gesichert. Die Königlichen besiegten im saudischen Riad Titelverteidiger Athletic Bilbao 2:0 (1:0).

Basketball, FC Bayern: Den Münchnern ist trotz Terminhatz ein wichtiger Erfolg in der EuroLeague gelungen. Im Verfolgerduell gegen Maccabi Tel Aviv setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri beeindruckend deutlich mit 70:52 (30:29) durch. "Wir hatten eine starke zweite Hälfte in der Defensive", sagte Trinchieri bei MagentaSport: "Das war ein Teamsieg." Im Kampf um die Play-offs liegt der Bundesliga-Spitzenreiter mit der ausgeglichenen Bilanz von je zwölf Siegen und Niederlagen auf Rang neun. Die ersten acht Plätze berechtigen zur Teilnahme an der K.o.-Phase. Zwei Tage nach der 66:71-Niederlage beim Titelkandidaten FC Barcelona war Corey Walden mit 13 Zählern der Bayern-Topscorer im Duell mit dem israelischen Rekordmeister um Scottie Wilbekin (20 Punkte).

Am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) geht es für die Münchner in der Liga mit dem Auswärtsspiel bei den Löwen Braunschweig weiter. Am Vormittag vor der Begegnung hatten die Bayern die Vertragsverlängerung mit Marko Pesic bekannt gegeben. Der langjährige Geschäftsführer bleibt drei weitere Jahre bis 2025. "Es ist unbestritten, dass Marko mit seinem engagierten Office-Team selbst in der sehr schwierigen Phase der Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, den Basketball als wichtigen Teil des FC Bayern zu entwickeln und ihn inzwischen auch international auf hohem Level zu etablieren", sagte Klub-Präsident Herbert Hainer.

FC Bayern, Leon Goretzka: Trainer Julian Nagelsmann kann beim FC Bayern München keinen Termin für ein Comeback von Leon Goretzka benennen. "Bei Leon gibt es keinen Zeitplan", sagte Nagelsmann am Donnerstag zu dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler, der auch nach der zweiwöchigen Bundesliga-Pause am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen RB Leipzig wegen Knieproblemen fehlen wird. Auch Außenverteidiger Alphonso Davies fällt weiterhin aus. Der Kanadier muss wegen einer leichten Herzmuskelentzündung komplett pausieren und wird dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga noch einige Wochen fehlen. Goretzka habe zuletzt wieder einen Rückschritt erlitten. Er spüre im Kniegelenk "ein Gefühl von Unwohlsein", wie es Nagelsmann ausdrückte: "Es kann sein, dass er extrem kurzfristig zurückkommt in zwei Wochen. Es kann aber auch sein, dass es Ewigkeiten dauert."

In der Winterpause stand zeitweise auch die Überlegung einer Operation am linken Knie im Raume. Goretzka kam für die Bayern zuletzt Anfang Dezember beim 3:2 im Spitzenspiel bei Borussia Dormund zum Einsatz. Gegen Leipzig kann Nagelsmann dafür mit Lucas Hernández planen. Der Abwehrspieler hatte am Mittwoch "einen kleinen Schlag" beim Training abbekommen: "Das war nichts Dramatisches." Am Donnerstag trainierte der Franzose wieder. Nagelsmann freut sich auf das Duell mit Leipzig: "Klar, es ist immer spannend, gegen seinen Ex-Club zu spielen." Es kommt auch zum Duell mit RB-Trainer Domenico Tedesco, mit dem er zu gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert hatte. Teilweise bildeten sie eine Fahrgemeinschaft. "Wir kennen uns gut. Ich freue mich, ihn wiederzusehen", sagte Nagelsmann.