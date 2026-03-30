Der Präsident des Afrika-Verbandes Caf versucht es mit etwas Zeitspiel. Erst führt Patrice Motsepe aus, dass der Fragesteller gerne auf Arabisch sprechen dürfe – das sei „eine ebenso schöne Sprache“. Als der Reporter unbeeindruckt beim Englischen bleibt, tut Motsepe so, als verstehe er die Frage gar nicht. Jetzt schickt er seinen Pressesprecher vor, es doch auf Arabisch zu versuchen, er kommuniziert umständlich mit dem Dolmetscher und will dann noch mal wissen, ob er die Frage richtig verstanden habe: Ob der Caf Marokko bevorzuge? Nach fast einmütigem Geplänkel gibt er eine Erklärung, deren Botschaft lautet: oh nein! Natürlich werde kein Land bevorzugt!
Africa CupJetzt beginnt die Affäre um Afrikas Fußball erst richtig
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Das Nachspiel um das chaotische Afrika-Cup-Finale und die juristische Umwidmung des Titels wird immer turbulenter: Der Verbandspräsident der Caf ist angeschlagen, der Generalsekretär dankt ab – und es mehren sich Ungereimtheiten.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
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