Marokko greift beim Afrika-Cup nach der Trophäe: 50 Jahre nach dem bisher einzigen Triumph setzt der Gastgeber wieder zum großen Coup an. Der WM-Halbfinalist von 2022 steht nach einem 4:2 im Elfmeterschießen gegen Nigeria im Finale. Bis zum Ende der Verlängerung waren zuvor keine Tore gefallen. Youssef En-Nesyri verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Gegner im Endspiel am Sonntag (20 Uhr/Sportdigital) ist Senegal, der Mohamed Salah und Ägypten beim 1:0 (0:0) aus den Träumen riss. Für den Senegal traf Sadio Mané, einst Profi vom FC Bayern, entscheidend (78.).

Marokko, das bisher nur 1976 den Titel gewann, und der dreimalige Afrika-Cup-Sieger Nigeria lieferten sich von Beginn an ein temporeiches Spiel voller Emotionen, in dem keine der beiden Mannschaften ihre defensive Stabilität zugunsten des Risikos in der Offensive aufgab. Die Verlängerung war die logische Folge.Senegals „Löwen der Teranga“, bei denen Münchens Stürmer Nicolas Jackson in der Startelf stand, verdienten sich den Finaleinzug mit einem dominanten Auftritt und bekommen damit die Chance auf den zweiten Triumph nach 2022.

Salah war dagegen schwer enttäuscht, Rekordsieger Ägypten ist nicht mehr im Rennen um seinen achten Triumph. Dabei hatte Salah, der zuletzt beim FC Liverpool für mächtig Wirbel gesorgt hatte, so sehr auf seine Krönung gehofft. Denn der Titel fehlt ihm weiter in seiner Sammlung. Sowohl 2017 als auch 2022 - auch damals gegen den Senegal - verlor Salah mit Ägypten Finals beim Afrika-Cup.