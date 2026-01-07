Wie schwer wird die vermeintlich einfache deutsche WM-Vorrundengruppe? Hinweise liefert derzeit der Afrika -Cup im Fußball , bei dem wie bei der Europameisterschaft mit 24 Teams in sechs Gruppen gestartet wurde – und in Titelverteidiger Elfenbeinküste ein deutscher WM-Gruppengegner bereits im Viertelfinale steht. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Effektivität der Ivorer im Achtelfinal-Nachbarschaftsduell gegen Burkina Faso aufgefallen sein, nicht nur weil zwei Bundesligaspieler trafen.

Zunächst eröffnete Amad Diallo von Manchester United in Minute 20 mit dem ersten Torschuss zum 1:0, ehe der Leipziger Yan Diomande Torschuss Nummer zwei zum 2:0 (32.) für den Afrikameister von 1992, 2015 und 2024 nutzte. Der eingewechselte Hoffenheimer Bazoumana Touré (87.) setzte nach einem Sololauf den Schlusspunkt. Bei Burkina Faso spielte Leverkusens Edmond Tapsoba durch, Freiburgs Cyriaque Irié wurde ausgewechselt. Im Viertelfinale trifft die Elfenbeinküste am Samstag in Agadir auf Rekordsieger Ägypten um Mo Salah vom FC Liverpool.

Deutschland ist am 20. Juni in Toronto zweiter WM-Gruppengegner der Ivorer. Immerhin, auch das wird Nagelsmann wissen: Ihre Afrika-Cup-Gruppe gewann die Elfenbeinküste zwar, teilweise ruckelte es aber merklich.