Ägypten hat beim Afrika-Cup in Marokko Titelverteidiger Elfenbeinküste ausgeschaltet und ist als letztes Team ins Halbfinale eingezogen. Angeführt von Liverpool-Stürmer Mo Salah setzte sich der Rekordsieger in Agadir gegen den deutschen Vorrundengegner bei der WM 2026 mit 3:2 (2:1) durch und trifft nun am Mittwoch (18.00 Uhr) in Tanger auf Senegal.