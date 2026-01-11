Ägypten hat beim Afrika-Cup in Marokko Titelverteidiger Elfenbeinküste ausgeschaltet und ist als letztes Team ins Halbfinale eingezogen. Angeführt von Liverpool-Stürmer Mo Salah setzte sich der Rekordsieger in Agadir gegen den deutschen Vorrundengegner bei der WM 2026 mit 3:2 (2:1) durch und trifft nun am Mittwoch (18.00 Uhr) in Tanger auf Senegal.
Mitfavorit Nigeria steht auch dank Stürmer Victor Osimhen ebenfalls im Halbfinale. Die „Super Eagles“ setzten sich im Viertelfinale in Marrakesch verdient mit 2:0 (0:0) gegen Algerien durch und feierten den fünften Sieg im fünften Turnierspiel. In der Runde der letzten Vier trifft Nigeria am Mittwoch (21.00 Uhr) in Rabat auf Gastgeber Marokko.