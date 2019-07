7. Juli 2019, 13:13 Uhr Afrika Cup Ägypten und Kamerun sind raus

Bei Afrika-Cup-Gastgeber Ägypten wird der Nationaltrainer entlassen. Zwei deutsche Basketballer wechseln zu den Washington Wizards.

Meldungen im Überblick

Fußball, Afrika Cup: Der ägyptische Fußball-Verband Efa hat am Tag nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup seinen Nationalcoach Javier Aguirre und das gesamte Trainerteam gefeuert. Das gab am Verbandspräsident Hani Aou Rida am frühen Sonntagmorgen bekannt, er verkündete gleichzeitig seinen eigenen Rücktritt. Der als Top-Favorit ins Turnier gestartete Gastgeber mit Mohamed Salah von Champions-League-Sieger FC Liverpool war am Samstag an Südafrika (0:1) gescheitert.

Der Mexikaner Aguirre hatte sein Amt nach der WM-Endrunde in Russland am 1. August 2018 angetreten. Zuvor betreute der 60-Jährige unter anderem die Nationalteams in Japan und seiner Heimat, auf Klubebene war Aguirre einst auch für Atletico Madrid verantwortlich. Hani Aou Rida forderte auch alle weiteren Präsidiumsmitglieder zum Rücktritt auf. Diesen Schritt zu gehen sei "eine moralische Verpflichtung", nachdem man Ägyptens Fans "enttäuscht" habe, sagte der Verbandsboss.

Der deutsche Trainer Gernot Rohr hat mit Nigeria Titelverteidiger Kamerun entthront und ist ins Viertelfinale eingezogen. Odion Ighalo (19.) brachte Nigeria in Führung. Kurz vor der Pause drehten Stephane Bahoken (41.) und Clinton N'Jie (44.) die Partie mit einem Doppelschlag. Nachdem Ighalo (63.) freistehend per Direktabnahme ausglich, sorgte Arsenal-Stürmer Alex Iwobi (66.) nur drei Minuten später für die Entscheidung.

Basketball, NBA: Der Wechsel der deutschen Basketball-Youngster Moritz Wagner und Isaac Bonga zu den Washington Wizards ist perfekt. Vor ihrer zweiten Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA kommen beide von den Los Angeles Lakers zum Team aus der Hauptstadt, wie die Clubs in der Nacht zu Sonntag mitteilten. In dem Tauschgeschäft mit drei beteiligten Teams wurde unter anderem Superstar Anthony Davis an die Seite von LeBron James zu den Lakers transferiert.

"Wir sind sehr fasziniert, wie sich Mo im vergangenen Jahr entwickelt", sagte Tommy Sheppard, Vizepräsident der Wizards, über den 22 Jahre alten Center Wagner. Der Berliner hatte in seiner ersten NBA-Saison in 43 Spielen im Schnitt 4,8 Punkte erzielt. Der drei Jahre jüngere Bonga solle weiter an seiner Entwicklung arbeiten, sagte Sheppard. Der Aufbauspieler war für die Lakers zu 22 Einsätzen gekommen.