Rocha ist seit Ende April Nachfolger des wegen eines Kuss-Skandals bei der Frauen-WM zurückgetretenen Luis Rubiales. Am Dienstag soll das TAD Rocha wegen Kompetenzüberschreitung abgesetzt haben. Die Richter sahen als erwiesen an, dass der Verbandschef seine Macht beim Rauswurf von Generalsekretär Andreu Camps missbraucht habe. Bis zu einem Berufungsverfahren kann Rocha wohl im Amt bleiben.

Gegen den Verband sowie Rocha und Rubiales ermitteln die spanischen Behörden außerdem in verschiedenen Fällen wegen des Verdachts der Korruption. Die Ermittler überprüfen dabei besonders, ob die RFEF-Verträge über die Austragung des spanischen Supercups in den vergangenen Jahren in Saudi-Arabien durch die Zahlung von Bestechungsgeldern zustande gekommen sind. In dem Zusammenhang haben die Behörden den früheren Welt- und Europameister Gerard Piqué mit seinem Vermarktungsunternehmen Kosmos ebenfalls im Visier.