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Ägyptisches NationalteamTrikot wegen zu vieler Sterne beanstandet

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Die ägyptische Nationalmannschaft wird nicht in ihrem gewohnten Trikotdesign auflaufen. Die sieben Sterne, die für die sieben Titelgewinne Ägyptens beim Afrika-Cup stehen, werden bei den WM-Partien nicht über dem Wappen prangen. Das bestätigte der ägyptische Verband (EFA).

Nach den Regularien des Weltverbands Fifa dürfen auf WM-Trikots nur Sterne getragen werden, die WM-Titel repräsentieren. Die Fifa beanstandete zudem die ursprünglich goldfarbenen Rückennummern auf dem roten Heimtrikot. Diese seien nicht ausreichend erkennbar gewesen. Die Nummern werden daher durch weiße Ziffern ersetzt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

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