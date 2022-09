Schauspieler Adnan Maral, 54, ist in Frankfurt aufgewachsen und lebt in der Nähe des Ammersees. Er spielte in "Türkisch für Anfänger" und "Die Wilden Kerle" mit, derzeit ist er in "Die Känguru-Verschwörung" im Kino zu sehen.

(Foto: Stefan Zeitz/Imago)