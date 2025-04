Angeführt von den Rekordspielern Ty Ronning und Frederik Tiffels sind die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erneut in das Finale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin setzte sich am Dienstagabend 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) bei Adler Mannheim durch und feierte damit in der Best-of-seven-Serie den vierten Sieg im vierten Spiel. Im Endspiel trifft der Titelverteidiger nun entweder auf die Kölner Haie oder den ERC Ingolstadt (Play-off-Stand: 2:1).