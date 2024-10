Seit Sommer 2023 ist Adi Hütter, 54, Trainer des traditionsreichen französischen Erstligisten AS Monaco. Der Österreicher, der einst mit Eintracht Frankfurt ins Halbfinale der Europa League vorstieß und danach in Mönchengladbach eine enttäuschende Saison erlebte, hat den stolzen Klub aus dem Fürstentum in der Vorsaison als Meisterschaftszweiter zurück in die Champions League geführt. In der aktuellen Runde ist seine Mannschaft sogar Tabellenführer der Ligue 1 , vor dem ewigen Favoriten Paris Saint-Germain. Auch in der Champions League ist Hütters Team noch unbesiegt.

SZ: Herr Hütter, wie lebt es sich so an der Côte d’Azur?

Adi Hütter: Es ist ein toller Arbeitsplatz, allerdings lebe ich nicht direkt in Monaco, sondern oberhalb des Ortes in der Nähe des Trainingszentrums. Als ich letztes Jahr hier angekommen bin, war ich tatsächlich zum ersten Mal an der Côte d’Azur, das ist schon beeindruckend, eine der schönsten Gegenden der Welt. Aber ich bin ja nicht deswegen hier.

In Monaco leben viele deutschsprachige Personen des öffentlichen Lebens, die mitunter auch privat zusammenfinden. Haben auch Sie hier schon Anschluss gefunden?

Ab und zu sind wir vom österreichischen Konsulat zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Aber grundsätzlich bin ich komplett fokussiert auf meine Arbeit und nicht darauf, Leute zu treffen. Es ist genügend zu tun, speziell diese Saison mit den internationalen Spielen. Ich habe mich gut eingelebt, ich fühle mich sehr wohl hier.

Lebt Ihre Familie auch in Monaco?

Die Familie lebt in Salzburg, aber meine Frau kommt zu fast jedem Spiel. Und meine 25-jährige Tochter kommt so oft wie möglich.

Viele Österreicher sind Formel-1-Fans. Hatten Sie im Mai Gelegenheit, den traditionsreichen Monaco-Grand-Prix zu sehen?

Nein, leider nicht, obwohl ich das Spektakel gerne erlebt hätte. Aber für dieses Wochenende war das französische Cup-Finale angesetzt, deshalb war eine frühzeitige Planung nicht möglich. Wir sind zwar vorzeitig ausgeschieden, ich habe die Zeit dann aber lieber genützt, um in Salzburg im Kreise meiner Familie richtig abzuschalten.

Zuletzt feierte die AS ihr 100-jähriges Bestehen. Wie fühlt es sich an, in diesem ganz speziellen Klub zu arbeiten?

Das ist in der Tat ein Traditionsverein, ein großer Verein, den man auf der ganzen Welt kennt. Allein durch die Akademie, die Spieler wie Kylian Mbappé, David Trezeguet oder Thierry Henry hervorgebracht hat, um nur ein paar zu nennen. Und auch jetzt haben wir tolle Talente – wie Eliesse Ben Seghir, der mit 19 schon in der A-Nationalmannschaft von Marokko spielt, oder den französischen Jugendnationalspieler Maghnes Akliouche. Auch diese Spieler können große Karrieren einschlagen. Es macht mir viel Spaß, mit solchen hochtalentierten Spielern zu arbeiten. Der Verein hat immer sehr hohe Ambitionen, möchte immer vorne mitspielen und international dabei sein. Das haben wir mit der Champions-League-Qualifikation ja geschafft.

Allerdings kann die Stimmung im Stade Louis II – mit einer Leichtathletik-Bahn und nur 18 000 Plätzen – nicht mit der in Frankfurt oder Gladbach mithalten.

Die Atmosphäre ist definitiv anders, das kann und sollte man nicht vergleichen. Klar war es beeindruckend, als wir mit der Eintracht in der Europa-League-Qualifikation sogar gegen Tallinn und Vaduz 47 000 Zuschauer hatten, aber das ist ein seltenes Phänomen. Wenn man hier arbeitet oder spielt, dann weiß man das. Es ist einfach so, darüber mache ich mir nicht viele Gedanken. Gegen PSG und Marseille sind wir ausverkauft, zuletzt gegen Barcelona war es auch ganz gut. Und der Klub hat in Frankreich viele Fans, das merken wir gerade auswärts. Egal, wo wir spielen, der Auswärtssektor ist fast immer voll.

Dem Vernehmen nach hat es für Sie 2023 auch die Möglichkeit gegeben, nach Saudi-Arabien oder in die Emirate zu gehen.

Das kam für mich nicht infrage, weil ich versucht habe, in einer der Top-fünf-Ligen Europas zu arbeiten. Klar hätte ich mir auch vorstellen können, irgendwo in England dabei zu sein, ich war auch bei dem ein oder anderen Verein in der Endverlosung. Aber dass es Monaco geworden ist, hat mich wirklich sehr gefreut. Auch, dass es ein komplett neues Projekt war: anderes Land, andere Sprache, gute Liga. Ich bin sehr froh, diesen Schritt getan zu haben.

Wie haben Sie Ihr erstes Jahr in Monaco, gleich mit Platz zwei hinter PSG, empfunden?

Das war ein großer Erfolg, denn Monaco war davor viele Jahre nicht mehr in der Champions League. Vor einem Jahr waren wir, wie in dieser Saison, nach sieben Runden Erster, hatten aber fünf Punkte weniger als diesmal. Durch verletzte Schlüsselspieler war uns dann etwas die Stabilität abhandengekommen. Die ganz schwierige Zeit war dann im Januar und Februar, als fünf, sechs Spieler beim Afrika- und Asien-Cup waren. Auf der Bank hatte ich nur noch junge Spieler, da sind wir gestrauchelt, und das Ganze stand ein bisschen auf der Kippe. Aber die Schnittpartie war das Derby gegen Nizza. Hätten wir das verloren, wären wir sieben Punkte hinter unserem Lokalrivalen gewesen. Doch wir haben 3:2 gewonnen. Von da an hatten wir das Ruder gewendet, von den letzten zwölf Spielen haben wir nur noch eines verloren. Dank dieses fantastischen Finishs sind wir souverän Zweiter geworden.

Dieses Finish mit reingerechnet in die aktuelle Saison, hat Monaco seit 21 Pflichtspielen nur eines Ende April in Lyon verloren. Und das, obwohl Sie im Sommer mit Torjäger Wissam Ben Yedder und dem französischen Nationalspieler Youssouf Fofana zwei Ihrer wichtigsten Spieler verloren haben.

Fofana hatte nur noch ein Jahr Vertrag, da wurde klar kommuniziert, dass wir einen Verkauf anstreben (für 20 Millionen Euro zu AC Mailand, d. Red.). Beim 34 Jahre alten Ben Yedder, der ein absolut toller Spieler ist, haben wir uns entschieden, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern. Außerdem ist Abwehrspieler Guillermo Maripán zum FC Turin gewechselt. Im Gegenzug haben wir für den Sturm George Ilenikhena aus Antwerpen geholt – damals 17, mittlerweile 18. Mittelfeldspieler Lamine Camara, 20 Jahre alt, kam vom Absteiger Metz – und Christian Mawissa, Innenverteidiger, auch erst 19, von Toulouse. Wir haben den Kader also mit jungen, hochtalentierten Spielern aufgefüllt. Jetzt haben wir eine tolle Bandbreite von sehr jungen Spielen bis zu erfahreneren – Takumi Minamino ist der älteste, mit 29!

Hat es Sie überrascht, dass die Zugänge so gut einschlugen, obwohl sie von kleineren Klubs kamen?

Wenn man das Profil und Talent sieht, weiß man, dass sich diese Spieler in einer besser funktionierenden Mannschaft mit höherer Qualität weiterentwickeln können. Mich freut, dass die drei und auch Jordan Teze, der aus Eindhoven kam und schon über etwas mehr Erfahrung verfügt, sich so schnell verbessern. Das liegt auch daran, dass wir eine richtig tolle Truppe beisammenhaben. Es ist eben der Weg von Monaco, entweder eigene Talente oder Talente von anderen Klubs frühzeitig zu fördern.

Und es gibt in Ihrem Kader auch noch einen deutschen Nationalspieler: Thilo Kehrer.

Thilo ist ein absoluter Vollprofi, sehr umgänglich, sympathisch, bescheiden. Er kann auf mehreren Positionen in der Abwehr spielen. Er ist einer unserer Leader, spricht mehrere Sprachen, wir sind froh, dass wir ihn von West Ham engagieren konnten.

Den früheren Kölner Ismail Jakobs haben Sie dagegen an Galatasaray Istanbul abgegeben. Warum?

Wir hatten auf seiner angestammten Linksverteidigerposition insgesamt vier Spieler. Deshalb war es Isos Wunsch zu wechseln.

Sehr spannend ist die Personalie Paris Brunner. Ihr Klub hat den deutschen U17-Weltmeister aus Dortmund geholt, aber direkt an seinen Partnerklub Cercle Brügge verliehen.

Ich sehe mir teilweise die Spiele von Cercle an und bin auch mit dem dortigen Trainer, Miron Muslic, im Austausch. Paris Brunner ist ein vielversprechendes Talent, er hat tolle Anlagen. Ich denke, es ist jetzt wichtig, dass er Fuß fasst in der belgischen Liga. Dann sehen wir weiter.

Sie haben Spieler aus 16 Ländern in Ihrem Kader. Wie läuft es da mit der Kommunikation?

Die Hauptsprache bei Monaco ist Englisch. Von meinen drei Co-Trainern ist einer Franzose, damit ist auch diese Sprache gut abgedeckt. Aber im Verein können eigentlich alle sehr gut Englisch. Und mit Thilo Kehrer und den Schweizern Breel Embolo, Philipp Köhn und Denis Zakaria kann ich sogar Deutsch sprechen.

Der bisherige Saisonverlauf lässt den Schluss zu, dass es Ihrer Mannschaft gelingen könnte, die Dominanz von Paris zu brechen – so wie Sie in der Schweiz einst den damaligen Dauermeister Basel mit Ihren Berner Young Boys entthront hatten.

Grundsätzlich wird PSG immer der Favorit bleiben in dieser Liga, sie haben vom Gesamtpaket her das größte Potenzial. Sollten sie mal straucheln, dann wollen wir da sein. Es gibt aber mehrere Vereine, die in der Lage sind, PSG zu gefährden. Wie Olympique Lyon, das allerdings erneut keinen guten Start hatte, wie Marseille, Lens, Lille oder auch Nizza. Aber wir stehen erst am Saisonbeginn. Wenn wir im April immer noch in dieser Situation wären, können wir vielleicht über etwas anderes diskutieren. Bei der Verlosung der Champions-League-Plätze wollen wir aber auf alle Fälle dabeisein.

Was spricht im Kampf um die Spitzenplätze für Monaco?

Man muss erst mal feststellen, dass wir auswärts wirklich bombenstark sind. Letzte Saison haben wir nur bei PSG, in Lille und Lyon verloren, wir konnten aber zehnmal gewinnen. Diese Saison haben wir in Lyon souverän 2:0 gewonnen, mit 21:1 Torschüssen. In Rennes (2:1) hatten wir ein bisschen mehr Glück, aber da hatten wir davor das schwere Champions-League-Spiel bei heftigem Regen und tiefem Boden in Zagreb (2:2).

Und jetzt kommt am Freitagabend Lille.

Da haben wir eine der stärksten französischen Mannschaften vor der Brust. Das wird ein intensives Spiel.

Es ist das Duell der Spanien-Besieger: Monaco schlug zum Auftakt der Königsklasse Barcelona, Lille gewann danach gegen Real Madrid.

Wir hatten Barcelona ja schon mal in der Vorbereitung besiegt (3:0), das war für Hansi (Flick) natürlich schmerzhaft. Aber vielleicht war das ein heilsamer Schock für sie, danach haben sie ja fast alle Spiele in Spanien gewonnen. Beim Champions-League-Spiel hat uns dann natürlich die rote Karte gegen Barcelona in die Hände gespielt. Aber die haben wir durch unsere Spielweise auch provoziert – und am Ende verdient 2:1 gewonnen.

Was ist im neuen Champions-League-Modus für Monaco möglich?

Ich finde das Liga-Format sehr spannend, alleine deshalb, weil man acht verschiedene Gegner hat. Die einheitliche Tabelle mit 36 Teams schaut natürlich brutal aus. Unser Ziel ist, dass wir uns für die K.-o.-Phase qualifizieren, also unter die ersten 24 kommen, damit wir in den Playoffs ums Achtelfinale kämpfen können. Ich denke, dass wir den Anspruch und die Qualität dafür haben. Aber wir haben noch einige spannende Gegner vor uns.

Unter anderem Benfica, Arsenal, Aston Villa und Inter Mailand.

Ich denke, zehn Punkte könnten am Ende reichen – wichtig ist, dass wir schon vier haben. Wir haben die Möglichkeit, am nächsten Dienstag zu Hause Roter Stern Belgrad zu schlagen, auch wenn die eine gute Mannschaft haben – zum Beispiel mit Silas, der hat mir schon beim VfB Stuttgart immer gut gefallen! Ich bin mir allerdings auch sicher, dass wir Benfica oder Aston Villa an einem guten Tag besiegen können.

Sie pflegten bei all Ihren Klubs Offensivfußball. Was steckt hinter diesem Ansatz?

Fußball ist mittlerweile ein Event geworden. Die Leute kommen ins Stadion und wollen unterhalten werden. Deshalb versuche ich, für begeisternden Fußball zu stehen. Das kann nicht heißen, dass du ein Tor schießt und dich dann 85 Minuten hinten reinstellst. Die Idee muss sein, nach vorne zu spielen. Klar gewinne ich gerne 3:0, aber wenn ich mir ein trockenes 1:0 oder ein begeisterndes 4:3 aussuchen müsste, würde ich immer das 4:3 nehmen. Grundsätzlich habe ich klare Ideen, was wir mit dem Ball und was wir gegen den Ball machen wollen. Bestandteile sind hohes Anlaufen, Gegenpressing, körperliches Spiel, aber auch Spielwitz – einfach proaktiver Fußball!

Gutes Verhältnis: Adi Hütter mit Dmitrij Rybolowlew, dem Präsidenten und Hauptanteilseigner der AS Monaco. (Foto: Felipe Mondino/IMAGO/PanoramiC)

Inwiefern schauen Sie noch auf Ihre früheren Klubs in der Bundesliga, Frankfurt und Mönchengladbach?

Alle Vereine, bei denen ich Trainer war, verfolge ich, bis hin zu meiner Zeit in Österreich. Ob Red Bull Salzburg oder Young Boys Bern – das ist mir sehr wichtig. Selbst wenn es in Gladbach nicht das perfekte Jahr war, interessiere ich mich dafür, was bei der Borussia passiert. Bei der Eintracht war ich drei Jahre, auch das beobachte ich mit vielen Emotionen, Herz und Leidenschaft.

Apropos Red Bull: Wie beurteilen Sie die spektakuläre Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuer Head of Global Soccer?

Für den Konzern ist das eine herausragende Verpflichtung, da haben sie wirklich einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Jürgen ist für mich einer der besten Trainer der Welt und ein unglaublich sympathischer Mensch, er ist eine absolute Bereicherung. Er hat sich für den Konzern entschieden, und das gilt es zu respektieren.

Die Medien werden Klopp sicher intensiv verfolgen. Wie ist das eigentlich in Monaco? Man hat den Eindruck, dass es dort viel beschaulicher zugeht als in Paris oder Marseille.

Die tägliche Arbeit ist überall gleich. Druck hast du überall, wenn es nicht läuft, gibt es Kritik – so wie bei uns zu Jahresbeginn. Das ist ganz normal, diese Phasen hat irgendwann jeder Trainer bei jedem Verein. Andererseits darf man es auch nicht überbewerten, wenn es gut läuft, so wie momentan bei uns. Ich bin seit 16 Jahren Trainer, ich habe über 600 Spiele gemacht, all das gehört einfach dazu.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Chefs, zum russischen Klubpräsidenten Dmitri Rybolowlew und zu Fürst Albert, der ebenfalls Anteile am Klub hält und oft im Stadion ist?

Es ist schön zu sehen, dass sich Fürst Albert für den Verein interessiert. Er war nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison in der Kabine und hat der Mannschaft zur Champions-League-Qualifikation gratuliert. Auch unser Präsident ist sehr interessiert und will immer wieder informiert werden. Beide sind bei fast jedem Heimspiel dabei. Das Zusammenspiel passt sehr gut, auch mit dem für mich wichtigsten Ansprechpartner im Klub: Sportdirektor Thiago Scuro.

Zuletzt stand auch mal ein Verkauf des Vereins zur Debatte. War das im Mannschaftskreis ein Thema?

Natürlich war das ein Thema. Aber ich glaube, das ist jetzt vom Tisch. Ich habe da nie mehr etwas gehört.